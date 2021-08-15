Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Geride kalan haftanın ilk gününde ons altında son dönemin en sert hareketlerinden biri yaşandı. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşe geçen ons altın pazartesi günü en düşük 1652 dolar seviyesini gördü. ABD'den gelen verinin yanında spekülatif hareketlerin de altına gelen satışlardaki ana neden olduğunu belirtildi.

Salı gününden itibaren kayıplarını geri almaya başlayan ons altın, haftanın geri kalanında ise yukarı yönlü bir seyir izledi. Pazartesi günü yaşadığı sert düşüşün etkilerini çabuk silen ons altın, cuma günü kapanışta 1780 dolar seviyesine kadar tırmandı.

GRAM ALTIN

Gram altın da ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak geçen pazartesi günü 459 TL seviyesine kadar geriledi. Hafta içerisinde ons altın ile doğru orantılı bir seyir izleyen gram altın dalgalı geçen haftanın sonunda 486 lira seviyesine yükseldi.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin, geride kalan haftada yükseliş trendini korudu. Bitcoin'de son bir haftada yüzde 2.8 artış ile 46 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para son 24 saatte ise yüzde 1.9 gerilemiş durumda.

ETHEREUM

Ethereum da geçen haftayı oldukça hareketli geçirdi. 3 bin doların üzerine çıkan Ethereum yaklaşık olarak hafta başında bulunduğu seviyede. Son bir haftalık yaşanan değişim yüzde 0.4.

CARDANO

Geride kalan haftada en fazla yükselen kripto paralardan biri Cardano oldu. Cardano son 24 saatte yüzde 2.1 düşüş yaşamış olsa da son bir haftalık artış yüzde 44 seviyesinde. Bu artışla Cardano güncel fiyatını 2.12 dolar seviyesine çekti.

BINANCE COIN

Binance Coin de haftayı yükseliş ile kapatan kripto paralardan biri. Son yedi günlük değerlere bakıldığında Binance Coin'in yüzde 14 seviyesinde yükseliş yaşadığı görülüyor. Son 24 saatte ise yüzde 1.5 seviyesinde gerileyen Binance Coin'in güncel fiyatı 403 dolarda.

RIPPLE

Ripple da geçen haftayı en fazla artışla kapatan kripto paralardan biri oldu. Ripple son yeni günde yüzde 62 seviyesinde yükseldi. Ripple önde gelen kripto paraların aksine son 24 saatte de yüzde 16 bandında yükselerek 1.31 dolara ulaştı.

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