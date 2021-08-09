Son dakika... Altın fiyatlarında sert dalgalanma! 30 lira birden düştü

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları kayba yöneldi. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Altın fiyatlarına yön vermesi için Fed'in aksiyon alması beklenirken, kripto paralardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Fed'in varlık alım programını azaltıp, faiz artırma patikasına girmesi beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTINDA KAYIP YÜZDE 6

Gram altın fiyatları ons altındaki düşüşün etkisiyle büyük güç kaybetti. Gün içinde 30 lira düşüş gerçekleştiren gram altın 459.3 liraya kadar geriledi. Gün içinde en yüksek 489.6 lira seviyesi görülmüştü. Böylece gram altındaki kayıp yüzde 6 oldu. Ons altın ise 1764 dolar seviyesinden 1652 dolara kadar geriledi. 112 dolar kayba yönelen ons altında düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşti.

BITCOIN GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin Cuma gününden bu yana hareketli seyrediyor. Kripto para birimi Bitcoin, 44 bin 554 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi daha önce 18 Mayıs'ta gören Bitcoin yaklaşık 3 aydır düşüş trendindeydi. Kripto para birimlerindeki yükselişin etkisini yakalamak isteyen yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği iddia ediliyor. Bitcoin saat 06:33 itibariyle 43 bin 421 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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