Fed yetkilileri konuştu, altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları 1800 dolar seviyesine sıkıştı. Fed'in varlık alımlarını azaltıp faiz artırma beklentisi üzerine yorum yapan Fed yetkilieri altını olumsuz etkiledi.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceğini belirten yetkililer, 2022 sonu ya da 2023'te de faiz artışı olabileceğini belirtti. Böylece ons altın 1832 dolar seviyesinden 1811 dolar seviyesine kadar geriledi.

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olmaya devam edeceğini, ADP verisi gibi bu verinin de beklentilerin çok altında kalması halinde altın fiyatının 1832-1835 dolar/ons seviyesini yeniden hedefleyeceğini öngörüyorlar.



GRAM ALTIN DOLARLA GÜÇLENİYOR



Gram altın fiyatları dolardaki yükseliş hareketiyle güç kazanıyor. Saat 08:27 itibariyle gram altın 494 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 492.7 lira, en yüksek 495.7 lira seviyesi görüldü.

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