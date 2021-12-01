Herkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var

Haberin Devamı

Fake hesaplar genellikle sosyal medya hesaplarında özellikle Facebook, Instagram ve Twitter'da asıl hesap sahibi olan kişinin bilgilerini ve hesabını kopyalayarak oluşturulan hesaplardır. Bu tür hesaplar bir kişi ya da ürün adına oluşturulan hayal ürünü hesaplar olarak bilinir.

Fake hesaplar asıl hesap sahibinin izni dahilinde olmadığından sonunda ciddi problemler çıkabilmektedir. Bu hesaplar oluşturulurken özellikle kopya hesaplar olduğundan herhangi bir zorluk bulunmamaktadır.

Gözden Kaçmasın Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale Haberi Görüntüle

Ancak bu hesaplar asıl hesap sahibinin izni dışında açılan hesaplar olduğundan dolandırıcılıkla da sonuçlanması muhtemeldir. Konuyla ilgili uzmanlar hurriyet.com.tr'ye önemli uyarılarda bulundu...

SAHTE HESABI BÖYLE ANLAYABİLİRSİNİZ!

Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık yaptığı açıklamada "Sosyal ağları günlük olarak kullanıyorsanız, muhtemelen Facebook, Instagram veya Twitter'da birden fazla kez sahte profiller görmüşsünüzdür. Özellikle ünlü isimlerin, sanatçıların, siyasetçilerin hatta topluma mal olmuş ünlü isimlerin birebir sahte hesaplarının açılarak kullanıcıların kandırıldığına şahit olunmaktadır. Sahte bir hesap veya botla karşı karşıya olduğunuzun ana göstergelerinden biri profil görselidir. Bu görsellerde genellikle bir logo, marka imajı veya düşük çözünürlüklü kişi fotoğrafları görülmektedir. Yine profil fotoğraflarını Google Görseller’de aratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şüpheli olduğunu düşündüğünüz görseli yüklemek ve Google'ın size sunduğu sonuçları görmektir. Bu sayede sahte hesapları tespit etmek kolay hale gelmektedir. Kullanıcıların biyografilerini de incelemeniz elzemdir. Biyografilerde yanlış bilgiler ve virüslü sitelere yönlendiren sahte bağlantılar varsa sakın tıklamayın ve o profilin sahte olduğunu anlayın" dedi.

Gözden Kaçmasın Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız Haberi Görüntüle

Hesap açılış tarihine dikkat çeken Kırık, "Sahte hesaplar genelde günümüze yakın tarihli olmakta ve paylaşımlar buna göre yapılmaktadır. Ünlülerin genelde mavi onay rozeti bulunmaktadır. Profil isminin yanında mavi onay rozetine dikkatli bakmak son derece önemlidir. Sahte profilleri tespit etmenin bir başka yolu da profillerinde sahip oldukları içeriktir. Örneğin, Twitter veya Facebook'ta yalnızca başkalarından retweet veya gönderi paylaşıyorlarsa, bu bir sahte hesap olabilir. Takipçi sayısı az olan ünlülerin hesaplarının da sahte olma ihtimali yüksektir. Sosyal ağlardaki bu tip sahte hesaplar yüksek ihtimalle diğer hesaplarla etkileşime girmez. Bu da tespiti sağlayan bir diğer husustur" ifadesinde bulundu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

PROFİLİNİZİ MUTLAKA GİZLEYİN

'Sosyal medya uçsuz bucaksız bir dünya gibidir. Günümüz itibariyle dijital ortamda yüzde 100 güven gibi bir durum ne yazık ki söz konusu değildir' diyen Kırık, "Zira küresel ölçekli sosyal paylaşım ağlarında sahte profillerin sayısında her geçen gün bir artış yaşanmaktadır. Yapay zekâ algoritmalarının gelişim göstermesi görsellerin yüklenmesiyle tespiti sağlayacaktır. Ancak bunun için belirli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Sahte profillere karşı bireylerin ve kullanıcıların alabileceği bazı tedbirler mevcuttur. Sosyal medya mecralarında; görsellerinizi fotoğraflarınızı ve gönderilerinizi kimlerin görebileceğini mutlaka sınırlayın. Dolandırıcılar, herkese açık gönderilerinizden ve fotoğraflarınızdan pek çok bilgi toplayabilir, belki de doğum tarihinizi, memleketinizi, çalıştığınız kurumu, lisenizi ve hatta kızlık soyadınızı ortaya çıkarmak için yeterli bilgiyi elde ederek sahte hesap açabilmektedir. Profillerinizi gizlemek ve sadece takipçilerinizle paylaşmak da yapılacak hususların başında gelmektedir. Herhangi birinin sizi taklit etmek amacıyla sahte bir sosyal medya profili oluşturup oluşturmadığını belirlemek için düzenli olarak adınızı Google gibi arama motorlarında inceleyin. Sahte bir profil bulursanız, mutlaka taklit nedeniyle şikayet işleminizi gerçekleştirerek spamleyin" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

KRİTİK SORU: FATURALI HATTINIZ VAR MI?

Kırık, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle son dönemlerde hesap hırsızlığı giderek artmaya başladı. Bununla birlikte kişiler adına açılan sahte hesaplar üzerinden önce arkadaş listesi ekleniyor ve takibe alınıyor. Daha sonra yeni hesap adı altında farklı profil oluşturulma imajı verilerek dolandırıcılık faaliyetleri başlıyor. Genelde bu kişilerle sohbetiniz var ise geçmiş yazışmalarınız inceleniyor ve o şekilde hitap ediliyor. Şayet yoksa söylemlerinden zaten o kişinin dolandırıcı olduğunu anlamanız kolaylaşıyor. Genellikle “hediye çeki, bedava tatil, market promosyonu kazandım” gibi mesajlar gönderiliyor ve arkadaşınızmış gibi konuşan kişi bu hediyeyi sizinle paylaşmak istediğiniz belirterek hattınızın faturalı olup olmadığını soruyor. Faturalı hatlardan ücretli sistemlere abonelik gerçekleştirileceği için kullanıcıların dolandırılması söz konusu oluyor ve böylelikle sizin adınıza izinsiz olarak para çekilmiş oluyor. Ya da sizden ihtiyaç doğrultusunda borç para isteniyor, hatta kimlik bilgilerinize ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Böylelikle her türlü bilginize ulaşan siber hırsızlar sizin adınıza birçok illegal faaliyet içerisine de girebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına bilmediğimiz linkler tıklanmamalı, ayrıca arkadaşımızla doğrudan iletişimimiz var ise konuyla ilgili bilgi mutlaka ona verilmelidir. Böylelikle mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Asgari ücrette önemli gelişme! Tespit Komisyonu toplandı Haberi Görüntüle

HAPİS CEZASI VAR

Cezaya dikkat çeken Kırık, "Bir kullanıcının profili herkese açık da olsa kişinin fotoğrafı, görseli ve kendisiyle ilgili paylaştığı mesajlar konusunda hukukta farklı uygulamaların varlığı dikkat çekmektedir. Kimi davalarda bu içerikler kişisel veri olarak tanımlanmış, kimisinde de herkese açık olduğu için kişisel veri olarak tanımlanmamıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesindeki düzenlenen kişisel verileri kaydetme ve yine 136. maddesindeki kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçları açıktır. “İzinsiz olarak bir kişinin fotoğrafını ve görselini alarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası” olarak tanımlanmaktadır. Yine kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bir profilden rızasız olarak fotoğrafın alınması ve paylaşılması da suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmek son derece önemlidir" dedi.

Haberin Devamı

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ SOSYAL MEDYA

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban yaptığı açıklamada "Uzun tatil dönemleri, indirim, alışveriş ve kampanyaların yoğun olduğu zamanlar; mesajlaşmanın arttığı dönemlerde dijital harekettlilik çok yoğun oluyor. Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular gelişmeleri yakından izliyorlar. Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip ediyorlar. Kullanıcılar için bir eğlence ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya platformlarında geliştirdikleri yöntemler ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar" dedi.

SOSYAL MÜHENDİSLİK İŞLERİNİN BİR PARÇASI

'Siber suçlular titiz bir çalışma örneği gerçekleştirerek sosyal mühendislik uygulamalarından faydalanıyorlar. Farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. Bazen eşinizin ve arkadaşlarınızın bazen de anne babalarınızın bilmediği detaylara hakim olabilecek kadar bilgi toplayabiliyor ve bu bilgileri kendi amaçları için kullanabiliyorlar' diyen Erginkurban, "Sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi var olan hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar. Sık karşılaşılan sosyal mühendislik yöntemlerinden biri de bir kişinin sosyal medya hesap profilini kopyalayarak o kişinin listesindeki kişilere istek göndermek. Bu sayede istek alan kişi fotografı ve bilgileri tanıyarak isteği tereddütsüz kabul ediyor ve hesabını saldırgana açmış oluyor" açıklamasında bulundu.

DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖNEMLİ

Erginkurban, 'Dijitalleşmenin bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde bu dünyanın kurallarını bilmemiz ve değişimleri yakından takip etmemiz gerekiyor' derken, "Artık istisnasız hepimiz dijital dünyanın bir parçasıyız. Bilgilerimiz, kayıtlarımız ve değişen yaşam alışkanlıklarımız ile bu dünyanın içindeyiz. Bu nedenle farkındalığımızı artırmak, bilgilerimizi gözden geçirmek durumundayız. Bu sadece kendimiz için geçerli değil, aile bireylerimiz, yakın arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız ile de bu süreci yürütmeliyiz. Nasıl, daha küçükken tanımadığınız ya da şüphelendiğimiz insanlarla konuşmamız; iletişime girmemiz öğütlendiyse aynı şekilde bu dijital dünya içinde geçerli. Sahte hesapları gördüğümüz ya da şüphelendiğimiz zaman gerekli uyarıları yapmalıyız. Toplumsal bilinci ve farkındalığı artırarak bu sorunu azaltabiliriz" ifadesinde bulundu.

'Aynı şekilde sosyal medya üzerinden para talep edilmesinin artık bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu en küçük kullanıcıdan başlayarak herkese tekrar ve tekrar anlatmalıyız' diyen Erginkurban, "Sosyal medya platformlarında kuzu kimliğine bürünmüş kurtlar olabileceğini, bizi kandırabilmek için her yolu deneyen hiç tanımadığımız insanların olduğunu her yaş grubuna anlatmamız gerekiyor. Eğer bizden para, yardım ya da benzeri bir şey talep eden bir tanıdığınız olur ise onun ile telefon aracılığıyla bağlantıya geçip böyle bir durumun gerçekleştiğini sorgulayarak işe başlayabilirsiniz. Asla gelen mesajı açmaya çalışmamalısınız. Mesaja cevap vermemelisiniz, başkaları ile paylaşmamalısınız. Bu yöntemler bazen yakın tanıdıklarınız bazen de güvendiğiniz kurumların sosyal medya hesapları taklit edilerek gerçekleştirilen bir çeşit oltalama saldırılarıdır" açıklamasında bulundu.

HESABI ELE GEÇİRİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Erginkurban konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Sosyal medya hesabının ele geçirildiğini düşünen kişiler eğer önceden önlem aldılarsa ele geçirilen sosyal medya hesabının yardım merkezine başvurabilirler. Platformun hangisi olduğuna bağlı olarak bazen kolay bazen de zorlu bir süreç ile geri alınabilir. Akıllı telefonlar ve sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz;

- Bazı uygulamalar sosyal medya hesabınız ile giriş yapabileceğinizi söylüyor. Her ne kadar yeni bir hesap oluşturmak zorunda kalmamak kulağa güzel gelse de bu yöntem ile giriş yapacağınız uygulamalar konusunda çok dikkatli olun.

- Tanımadığınız uygulamalara ve sitelere sosyal medya hesaplarınız ile oturum açmayın.

- Mutlaka güçlü zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın. Hatta tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.

- İnternete bağlandığınız her cihazınızda mutlaka çok katmanlı koruma sağlayan bir antivirüs yazılımı kullanın.

- Tanımadığınız ve güvenliğinden emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından internete bağlanmayın. Mesela bir otelin veya restoranın Wi-Fi ağında yapacağınız her iletişimin başkaları tarafından izlenebilir ve değiştirilebilir olduğunu unutmayın.

- İki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini mutlaka aktifleştirin. Özellikle android telefon kullanıcıları için sms ile ikinci kimlik doğrulama önlemi saldırganlar tarafından atlatılabiliyor. Bu nedenle sms yerine 2FA uygulamalarını tercih edin.

- Akıllı telefonlarda SMS ile gelen linkleri tıklamadan önce dikkatli olunması gerektiğini unutmayın.

- Tanımadığınız birinden istenmeyen bir mesaj alırsanız, ve bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantı içeriyorsa gözünüzü açık tutmalısınız. Her durumda, yapılacak en iyi şey mesajı görmezden gelmektir ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamamalısınız.

- Kimlik ve banka bilgilerinizi paylaşmayın.

- Sosyal medya platformlarından gelen arkadaşlık isteklerine dikkat edin. Bazen zaten arkadaşınız olan birinden aynı profil fotoğrafı ve bilgiler ile tekrar arkadaşlık isteği gelebilir. Muhtemelen arkadaşınızın profilini kopyalayan bir dolandırıcı ile karşı karşıyasınız."