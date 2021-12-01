Son dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale

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Son günlerde döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale geldi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

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TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirdi.

TCMB'nin müdahale açılaması öncesi dolar kuru 13,8847 seviyesini görmüştü. Açıklama sonrası kur 12.50 seviyesine kadar çekildi.

Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurdu.

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CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Özellikle son dönemdeki kurlarla ilgili volatilite var. Yüksek bir oynaklık var. Bu volatilite ekonomik temellere dayalı değil, spekülatif, beklentiyle alakalı volatilite var.

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Merkez Bankası'nın bu aşamada devreye girip piyasalara müdahale edeceğini, açıklamadan anladığımız müdahale edildiğini görüyoruz. Doğrudan piyasaya müdahalede bulunuyor.

Merkez Bankası belli bir oran üzerinde oynaklıkta piyasalara müdahale ediyor. Merkez Bankası'nın daha önceden uyguladığı bir sistem. 2018'den sonra çok sık uygulamadı.

Yüksek oynaklığın olması Merkez Bankası'nı elindeki araçları kullanmaya itti. Piyasalara doğrudan müdahale dediğimiz döviz alım ve satımı durumu... Beklenen bir durumdu.

Belli donelerin ortaya çıkması beklendi. Merkez Bankası duruma müdahale etmiş oldu. Bunun kurların yüksek oynaklığı açısından şöyle bir durum var. Doğrudan müdahale derken serbest piyasa koşulları açısından alım satım yapıyor.

Bundan sonra kurlara müdahale etmesi demek, oynaklık gelince müdahale gelecek demek. 2018 öncesi 40 kuruş üzerinde oynaklık olursa Merkez Bankası alım satım yapabiliyordu. Piyasalara müdahale ediyordu.

50 kuruş 80 kuruş durumlarda mı müdahale edecek hangi durumlarda müdahale edecek belirtmemiş. Bir baraj belirliyor Merkez Bankası buna göre müdahale ettiğini görüyoruz. Bundan sonra da Merkez Bankası müdahale edecek görünüyor. Bu olumlu piyasalar açısından.

Altyapısı olmayan bir oynaklığa müdahale edecek demek. Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte nasıl belirlediğini göreceğiz. Yüksek oranlı kurların oynamadığını göreceğiz.

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Kurdaki yüksek oynaklık piyasalar akşam olduğunda ABD piyasaları açıkken görünüyor ve ertesi güne yansıyor.

Kapalı olunca piyasalar gerçekleşiyor. Merkez Bankası bunları göz önüne alacaktır. Merkez Bankasının bu müdahaleleri dövizdeki oynaklığa müdahale olacaktır.

Bu hamle önemli. Ne kadar Merkez Bankası alım satım yapacak bunu görünce söyleyeceğiz. Ne kadarlık müdahale bandında hareket edilecek. Görünce etkisini söyleyeceğiz.

Buradaki amaç volatiliteyi engellemek. Ne kadarlık alımla engelleniyorsa Merkez Bankası bu çerçeve ile hareket edecek.

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Serbest piyasa koşullarında yapılacağından etkili olacaktır. Merkez Bankası bir durum gördüğünde yetki kendisine tanınmış alım satıma da müdahil olabilir. Uzun vadede ne kadar sürdürülebilir hep beraber göreceğiz.

Piyasaların moral motivasyonu ve öngörülürlüğü açısından önemli bir sistem. Ne kadarlık oynaklık olunca müdahale edeceğini iyi belirlemeli.

Merkez Bankası'nın elindeki veriler piyasanın çok ötesinde. Bu müdahalenin ne şekilde olacağını biliyor. Oynaklığın resmi olacak giderildiğini hep beraber göreceğiz.