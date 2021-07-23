Dev şirket hakkında inanılmaz iddia! Cinsel taciz davasında kan donduran olay

Bünyesinde Call of Duty, World of Warcraft ve Diablo gibi yapımları bulunduran ünlü oyun şirketi Activision Blizzard, eşit olmayan ücret, cinsiyetçilik ve cinsel tacizle suçlanıyor.

California'nın Adil İstihdam ve Konut Departmanı (DFEH), iki yıllık bir soruşturmanın ardından şirkete karşı yasal işlem başlattı.

KADIN ÇALIŞANLARA CİNSEL TACİZ

Şirket içerisinde çalışan kadınlara erkeklere göre daha kötü koşullar sunmak, cinsel tacizde ve tehditte bulunmak gibi suçlardan yargılanan Activision Blizzard'ın mahkeme sonuçlandığı zaman sorumlu olduğu tüm çalışanlarına yüklü miktarda tazminat ödemesi bekleniyor.

DFEH, "Kadın çalışanlar sürekli cinsel tacize maruz kalıyor" iddiasında bulundu. Resmi şikayetler yapıldığında, Activision sorunları çözmek için etkili önlemler alamadı. Bunun yerine şikayetler reddedildi ve gizli tutulmadı.

KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

DFEH, "Bu şikayetler sonucunda kadın çalışanlar, projelerde görevden alınma, isteksizce farklı birimlere aktarılma ve işten çıkarmalar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere misillemeye maruz kaldı" dedi.

DFEH, bir kadın çalışanın "erkek amiri ile cinsel ilişkisi nedeniyle" kendini öldürdüğünü bile iddia etti. Activision ise iddiayı şiddetle reddediyor.

Ücret eşitsizliği ve diğer kariyer engelleri de şirket içinde yaygındı. Şirketin işgücünün "yalnızca yüzde 20'si kadınlardan" oluşuyor. Kadın çalışanlar daha düşük başlangıç ​​ücreti alıyor ve aynı zamanda büyük ölçüde benzer işler için erkek çalışanlardan daha az kazanıyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Cinsel taciz ve zorbalık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Activision Blizzard, konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Davanın korkunç ve iğrenç olduğu gerçeği dışında söylenecek hiçbir söz yok. Çeşitliliğe değer veriyoruz ve herkes için kapsamlı bir iş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Şirketimizde veya sektörümüzde, cinsel suistimal veya herhangi bir tür tacize yer yoktur."

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