Dev şirket ifşa oldu! Skandal ortaya çıktı.... Ürünlerinin yüzde 60'ı sağlık testlerinde başarısız

İsviçre merkezli Nestle'nin şirket içi yazışmaları, ifşa oldu. Financial Times tarafından yayımlanan yazışmalarda Nestle ürünlerinin yüzde 60'ının sağlık testlerinde başarısız olduğuna yönelik ifadelere yer verildi.

Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkarıldı.

SADECE YÜZDE 37'Sİ 3.5 YILDIZIN ÜZERİNDE

Şirketin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışında ürünlerinin sadece yüzde 37’sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerini gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu sistem, yiyecekleri 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve "Access to Nutrition Foundation" (Gıdaya Erişim Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından araştırmalarda kullanılıyor. Nestle, 3.5 yıldız eşiğini 'sağlığın onaylı tanımı' olarak nitelendiriyor.

ŞEKERLEME VE DONDURMANIN YÜZDE 99'U SINIFTA KALDI

Habere göre sunum olarak hazırlanan iç yazışma ve belgelerde, Nestlé'nin gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'inin bu eşiği karşılayamadığı belirtilirken, saf kahve hariç içeceklerin yüzde 96'sının, şekerleme ve dondurma portföyünün de yüzde 99'unun bu eşiği karşılamada başarısız olduğu kaydedildi.

Öte yandan yazışmalarda, "Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık ancak portföyümüz, tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, çevresel sağlık tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor" denildiği bildirildi.

YENİ PLANLARINI AÇIKLAYACAK

Bulgular, gıda üreticilerinin obeziteyle mücadele etmek ve daha sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için küresel bir baskıyla mücadele etmesiyle ortaya çıktı. Nestlé'deki yöneticiler, beslenme konusunda ne gibi yeni taahhütlerde bulunacaklarını düşünüyor ve bu yıl planlarını açıklamayı hedefliyorlar.

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