Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ABD'li bilet satış ve dağıtım şirketi olan Ticketmaster, rakip şirketin çalışanını işe alarak bilgisayarlarına sızmayı planladığı için cezaya çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre şirket bu suçlamaları ve ceza ödemeyi kabul etti. Ticketmaster'ın ana şirketi Live Nation üzerinden yapılan hackleme çalışması sonucu rakip şirket CrowdSurge'a bağlı pek çok bilgi çalındı.

10 milyon dolarlık cezaya sebep olan suçlamanın 2017 yılında gerçekleştiği ve 2 çalışanı içerdiği şirket tarafından ifade edildi.

Çalışanların "iş istihbaratını yasadışı bir şekilde toplamak için çalınan şifreleri kullanarak yetkisiz bir şekilde ve yasadışı olarak rakibin bilgisayarlarına eriştiği" tespit edildi.

Ticketmaster'ın ayrıca, bu uyum önlemleriyle ilgili olarak anlaşmanın üç yıllık süresi boyunca ABD Başsavcılığına her yıl rapor vermesi gerekiyor.

DAHA ÖNCEDEN DE 1,25 MİLYON STERLİN CEZA ALMIŞTI

Ticketmaster UK, müşterilerinin kişisel verilerini güvende tutmadığı için 1,25 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Para cezası, 2018'de Ticketmaster web sitesine yapılan bir siber saldırının ardından Bilgi Komiseri Ofisi (ICO) tarafından verilmişti. ICO, kişisel bilgilerin ve ödeme ayrıntılarının Avrupa'daki dokuz milyondan fazla müşteriden çalınmış olabileceğini söylenmişti.