MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi
GeriEkonomi Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi
Abone Olgoogle-news

ABD'li Ticketmaster, ABD Adalet Bakanlığı tarafından rakip şirketin bilgisayarına sızarak gizli bilgilerine ulaştığı için 10 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Şirkete daha önceden de İngiltere ceza kesmişti.

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ABD'li bilet satış ve dağıtım şirketi olan Ticketmaster, rakip şirketin çalışanını işe alarak bilgisayarlarına sızmayı planladığı için cezaya çarptırıldı. 

BBC'nin haberine göre şirket bu suçlamaları ve ceza ödemeyi kabul etti. Ticketmaster'ın ana şirketi Live Nation üzerinden yapılan hackleme çalışması sonucu rakip şirket CrowdSurge'a bağlı pek çok bilgi çalındı. 

Dev şirkette skandal: 1,25 milyon sterlin ceza verildi
Dev şirkette skandal: 1,25 milyon sterlin ceza verildi

10 milyon dolarlık cezaya sebep olan suçlamanın 2017 yılında gerçekleştiği ve 2 çalışanı içerdiği şirket tarafından ifade edildi. 

Çalışanların "iş istihbaratını yasadışı bir şekilde toplamak için çalınan şifreleri kullanarak yetkisiz bir şekilde ve yasadışı olarak rakibin bilgisayarlarına eriştiği" tespit edildi.

Ceza üstüne ceza yağıyor Dev şirkete 180 milyon euroluk dava
Ceza üstüne ceza yağıyor! Dev şirkete 180 milyon euroluk dava

Ticketmaster'ın ayrıca, bu uyum önlemleriyle ilgili olarak anlaşmanın üç yıllık süresi boyunca ABD Başsavcılığına her yıl rapor vermesi gerekiyor.

DAHA ÖNCEDEN DE 1,25 MİLYON STERLİN CEZA ALMIŞTI

Ticketmaster UK, müşterilerinin kişisel verilerini güvende tutmadığı için 1,25 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 

Para cezası, 2018'de Ticketmaster web sitesine yapılan bir siber saldırının ardından Bilgi Komiseri Ofisi (ICO) tarafından verilmişti. ICO, kişisel bilgilerin ve ödeme ayrıntılarının Avrupa'daki dokuz milyondan fazla müşteriden çalınmış olabileceğini söylenmişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle