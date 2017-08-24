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    Yolcu ve seferi olanlar kurban kesmekle mükellef midir?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 14:58Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 14:58

    Yolculuk yapanlar ve seferi olanlar kurban kesmekle mükellef midir sorusu, bu ibadeti yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Seferi oldukları için kurban kesmekle mükellef olup olmadıklarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler üzerinden öğrenecek olan vatandaşlar, durumun detaylarını sorgulayacak. İşte, Diyanet'in yayımladığı yolcu ve seferi olanlar kurban kesmekle mükellef midir sorusunun cevabı

    Yolcu ve seferi olanlar kurban kesmekle mükellef midir konusu Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yanıtlandı. İşte, o bilgiler;

    Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde
    kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

    Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

    Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

     

    Etiketler: yolcu olanlar kurban kesebilir mi , seferi olanlar kurban kesebilir mi , diyanet
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