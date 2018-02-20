YKSâ€™ye yaklaÅŸÄ±k 4 ay kaldÄ±... Hangi bÃ¶lÃ¼mler TYT puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak?

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak Ã¼zere iki oturumdan oluÅŸuyor. YGSâ€™de 6 puan tÃ¼rÃ¼ vardÄ±. Yeni sistemde TYT ile her aday iÃ§in sadece bir puan tÃ¼rÃ¼ hesaplanacak. Adaylar, geÃ§en senelerde uygulanan YGS gibi sadece TYT puanÄ±yla Ã¶n lisans ve aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ± tercih edebilecek. TYT ile meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ± tercih etmek iÃ§in TYT puanÄ±nÄ±n 150 veya Ã¼zeri olmasÄ±, listeye yazÄ±lacak bÃ¶lÃ¼mÃ¼n puanÄ±nÄ± da yakalamak gerekecek. TYT ile Ã¶ÄŸrenci alacak 2 yÄ±llÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri sizler iÃ§in derledik.

Ä°ÅŸte o bÃ¶lÃ¼mler:

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