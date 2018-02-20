YKSâ€™ye yaklaÅŸÄ±k 4 ay kaldÄ±... Hangi bÃ¶lÃ¼mler TYT puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak?

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak Ã¼zere iki oturumdan oluÅŸuyor. YGSâ€™de 6 puan tÃ¼rÃ¼ vardÄ±. Yeni sistemde TYT ile her aday iÃ§in sadece bir puan tÃ¼rÃ¼ hesaplanacak. Adaylar, geÃ§en senelerde uygulanan YGS gibi sadece TYT puanÄ±yla Ã¶n lisans ve aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ± tercih edebilecek. TYT ile meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ± tercih etmek iÃ§in TYT puanÄ±nÄ±n 150 veya Ã¼zeri olmasÄ±, listeye yazÄ±lacak bÃ¶lÃ¼mÃ¼n puanÄ±nÄ± da yakalamak gerekecek. TYT ile Ã¶ÄŸrenci alacak 2 yÄ±llÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri sizler iÃ§in derledik.
Ä°ÅŸte o bÃ¶lÃ¼mler:
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Acil Durum ve Afet YÃ¶netimi
Adalet
AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±
Alternatif Enerji KaynaklarÄ± Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
|Anestezi
ArÄ±cÄ±lÄ±k
AÅŸÃ§Ä±lÄ±k
AtÃ§Ä±lÄ±k ve AntrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼
AvcÄ±lÄ±k ve Yaban HayatÄ±
AyakkabÄ± TasarÄ±m ve Ãœretimi
BaÄŸcÄ±lÄ±k
BahÃ§e TarÄ±mÄ±
BankacÄ±lÄ±k ve SigortacÄ±lÄ±k
BasÄ±m ve YayÄ±n Teknolojileri
BasÄ±n ve YayÄ±ncÄ±lÄ±k
Beton Teknolojisi
Bilgi GÃ¼venliÄŸi Teknolojisi
Bilgi YÃ¶netimi
Bilgisayar Destekli TasarÄ±m ve Animasyon
Bilgisayar OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼
Bilgisayar ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
BÃ¼ro YÃ¶netimi ve YÃ¶netici AsistanlÄ±ÄŸÄ±
Ceza Ä°nfaz ve GÃ¼venlik Hizmetleri
CoÄŸrafi Bilgi Sistemleri
Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Hizmetleri
Ã‡ay TarÄ±mÄ± ve Ä°ÅŸleme Teknolojisi
Ã‡evre Koruma ve Kontrol
Ã‡evre SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±
Ã‡evre TemizliÄŸi ve Denetimi
Ã‡im Alan Tesisi ve YÃ¶netimi
Ã‡ocuk GeliÅŸimi
Ã‡ocuk Koruma ve BakÄ±m Hizmetleri
Deniz BrokerliÄŸi
Deniz UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°ÅŸletme
Deniz ve Liman Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Denizci SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
DÄ±ÅŸ Ticaret
DiÅŸ Protez Teknolojisi
Diyaliz
DoÄŸal YapÄ± TaÅŸlarÄ± Teknolojisi
DoÄŸalgaz ve TesisatÄ± Teknolojisi
DÃ¶kÃ¼m
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Ãœretim, Ä°letim ve DaÄŸÄ±tÄ±mÄ±
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar
Elektronik HaberleÅŸme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
ElektronÃ¶rofizyoloji
Emlak ve Emlak YÃ¶netimi
EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ±
EndÃ¼striyel Cam ve Seramik
EndÃ¼striyel KalÄ±pÃ§Ä±lÄ±k
EndÃ¼striyel TavukÃ§uluk
Enerji Tesisleri Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Engelli BakÄ±mÄ± ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve ÃœrÃ¼nleri Teknolojisi
Evde Hasta BakÄ±mÄ±
FÄ±ndÄ±k EksperliÄŸi
Fidan YetiÅŸtiriciliÄŸi
Fizyoterapi
FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k ve KameramanlÄ±k
Gaz ve TesisatÄ± Teknolojisi
Geleneksel El SanatlarÄ±
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Gemi AÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±
Gemi Ä°nÅŸaatÄ±
Gemi Makineleri Ä°ÅŸletme
Geoteknik
GÄ±da Kalite KontrolÃ¼ ve Analizi
GÄ±da Teknolojisi
Giyim Ãœretim Teknolojisi
GÃ¶rsel Ä°letiÅŸim
Grafik TasarÄ±mÄ±
HalÄ±cÄ±lÄ±k ve Kilimcilik
Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m
Harita ve Kadastro
Hava LojistiÄŸi
Hukuk BÃ¼ro YÃ¶netimi ve SekreterliÄŸi
Ä°Ã§ Mekan TasarÄ±mÄ±
Ä°klimlendirme ve SoÄŸutma Teknolojisi
Ä°kram Hizmetleri
Ä°lk ve Acil YardÄ±m
Ä°nsan KaynaklarÄ± YÃ¶netimi
Ä°nÅŸaat Teknolojisi
Ä°nternet ve AÄŸ Teknolojileri
|Ä°ÅŸ Makineleri OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼
|Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi
|Ä°ÅŸ ve UÄŸraÅŸÄ± Terapisi
Ä°ÅŸletme YÃ¶netimi
KaÄŸÄ±t Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
KooperatifÃ§ilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve TakÄ± TasarÄ±mÄ±
KÃ¼ltÃ¼rel Miras ve Turizm
|KÃ¼mes HayvanlarÄ± YetiÅŸtiriciliÄŸi
|Laborant ve Veteriner SaÄŸlÄ±k
|Laboratuvar Teknolojisi
|Â
Lastik ve Plastik Teknolojisi
|Â
Lojistik
|Â
Maden Teknolojisi
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Makine
Makine, Resim ve KonstrÃ¼ksiyon
Maliye
MantarcÄ±lÄ±k
Marina Ä°ÅŸletme
Marina ve Yat Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Medya ve Ä°letiÅŸim
Mekatronik
|Menkul KÄ±ymetler ve Sermaye PiyasasÄ±
Metalurji
|Meyve ve Sebze Ä°ÅŸleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
|Mobilya ve Dekorasyon
Moda TasarÄ±mÄ±
Moda YÃ¶netimi
|Muhasebe ve Vergi UygulamalarÄ±
|NÃ¼kleer Teknoloji ve Radyasyon GÃ¼venliÄŸi
|NÃ¼kleer TÄ±p Teknikleri
Odyometri
|Optisyenlik
|Organik TarÄ±m
|OrmancÄ±lÄ±k ve Orman ÃœrÃ¼nleri
|Ortopedik Protez ve Ortez
|Oto Boya ve Karoseri
OtobÃ¼s KaptanlÄ±ÄŸÄ±
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Ã–zel GÃ¼venlik ve Koruma
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende SatÄ±ÅŸ ve MaÄŸaza YÃ¶netimi
PerfÃ¼zyon Teknikleri
Peyzaj ve SÃ¼s Bitkileri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
RaylÄ± Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
RaylÄ± Sistemler Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
RaylÄ± Sistemler Makine Teknolojisi
RaylÄ± Sistemler Makinistlik
RaylÄ± Sistemler Yol Teknolojisi
ReklamcÄ±lÄ±k
SaÃ§ BakÄ±mÄ± ve GÃ¼zellik Hizmetleri
SaÄŸlÄ±k Bilgi Sistemleri TeknikerliÄŸi
SaÄŸlÄ±k KurumlarÄ± Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
SaÄŸlÄ±k Turizmi Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Sahne ve Dekor TasarÄ±mÄ±
Sahne ve GÃ¶steri SanatlarÄ± Teknolojisi
SeracÄ±lÄ±k
Seramik ve Cam
Seramik, Cam ve Ã‡inicilik
Sivil Hava UlaÅŸtÄ±rma Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Sivil HavacÄ±lÄ±k Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve Ä°tfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal GÃ¼venlik
Sosyal Hizmetler
Spor YÃ¶netimi
Su AltÄ± Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
SÃ¼s Bitkileri YetiÅŸtiriciliÄŸi
SÃ¼t ve Besi HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±
SÃ¼t ve ÃœrÃ¼nleri Teknolojisi
Åžarap Ãœretim Teknolojisi
TahribatsÄ±z Muayene
Tapu ve Kadastro
|TarÄ±m Makineleri
TarÄ±msal Ä°ÅŸletmecilik
TarÄ±msal ÃœrÃ¼nler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve HalÄ± Makineleri
TÄ±bbi DokÃ¼mantasyon ve Sekreterlik
TÄ±bbi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme Teknikleri
TÄ±bbi Laboratuvar Teknikleri
TÄ±bbi TanÄ±tÄ±m ve Pazarlama
TÄ±bbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist RehberliÄŸi
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel Ä°ÅŸletmeciliÄŸi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
UÃ§ak Teknolojisi
UÃ§uÅŸ Harekat YÃ¶neticiliÄŸi
UlaÅŸtÄ±rma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (DeÄŸirmencilik)
UygulamalÄ± Ä°ngilizce ve Ã‡evirmenlik
UygulamalÄ± Ä°spanyolca ve Ã‡evirmenlik
UygulamalÄ± RusÃ§a ve Ã‡evirmenlik
Ãœretimde Kalite Kontrol
YaÄŸ EndÃ¼strisi
YapÄ± Denetimi
YapÄ± RessamlÄ±ÄŸÄ±
YapÄ± Tesisat Teknolojisi
YapÄ± YalÄ±tÄ±m Teknolojisi
YaÅŸlÄ± BakÄ±mÄ±
Yat Ä°ÅŸletme ve YÃ¶netimi
|Yat KaptanlÄ±ÄŸÄ±
Yerel YÃ¶netimler
|Zeytincilik ve Zeytin Ä°ÅŸleme Teknolojisi