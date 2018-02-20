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    Haberler >EÄŸitim>YKSâ€™ye yaklaÅŸÄ±k 4 ay kaldÄ±... Hangi bölümler TYT puanÄ±yla öÄŸrenci alacak?

    YKSâ€™ye yaklaÅŸÄ±k 4 ay kaldÄ±... Hangi bÃ¶lÃ¼mler TYT puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak?

    EylÃ¼l YÃœCESAN
    20.02.2018 - 16:54 | Son GÃ¼ncelleme:

    Bu yÄ±l ilk kez Ã¼niversiteye giriÅŸte uygulanacak YKSâ€™ye yaklaÅŸÄ±k 4 ay kaldÄ±. BazÄ± adaylar, sÄ±navÄ±n ilk oturumu olan TYT ile tercih edilebilecek bÃ¶lÃ¼mleri araÅŸtÄ±rÄ±yor. Sizler iÃ§in TYT puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak bÃ¶lÃ¼mleri araÅŸtÄ±rdÄ±k.

    YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak Ã¼zere iki oturumdan oluÅŸuyor. YGSâ€™de 6 puan tÃ¼rÃ¼ vardÄ±. Yeni sistemde TYT ile her aday iÃ§in sadece bir puan tÃ¼rÃ¼ hesaplanacak. Adaylar, geÃ§en senelerde uygulanan YGS gibi sadece TYT puanÄ±yla Ã¶n lisans ve aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ± tercih edebilecek. TYT ile meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ± tercih etmek iÃ§in TYT puanÄ±nÄ±n 150 veya Ã¼zeri olmasÄ±, listeye yazÄ±lacak bÃ¶lÃ¼mÃ¼n puanÄ±nÄ± da yakalamak gerekecek. TYT ile Ã¶ÄŸrenci alacak 2 yÄ±llÄ±k bÃ¶lÃ¼mleri sizler iÃ§in derledik.

    Ä°ÅŸte o bÃ¶lÃ¼mler:

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    Acil Durum ve Afet YÃ¶netimi

    Adalet

    AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±

    Alternatif Enerji KaynaklarÄ± Teknolojisi

    Ameliyathane Hizmetleri

    Anestezi

    ArÄ±cÄ±lÄ±k

    AÅŸÃ§Ä±lÄ±k

    AtÃ§Ä±lÄ±k ve AntrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼

    AvcÄ±lÄ±k ve Yaban HayatÄ±

    AyakkabÄ± TasarÄ±m ve Ãœretimi

    BaÄŸcÄ±lÄ±k

    BahÃ§e TarÄ±mÄ±

    BankacÄ±lÄ±k ve SigortacÄ±lÄ±k

    BasÄ±m ve YayÄ±n Teknolojileri

    BasÄ±n ve YayÄ±ncÄ±lÄ±k

    Beton Teknolojisi

    Bilgi GÃ¼venliÄŸi Teknolojisi

    Bilgi YÃ¶netimi

    Bilgisayar Destekli TasarÄ±m ve Animasyon

    Bilgisayar OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼

    Bilgisayar ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±

    Bilgisayar Teknolojisi

    Bitki Koruma

    Biyokimya

    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

    Boya Teknolojisi

    BÃ¼ro YÃ¶netimi ve YÃ¶netici AsistanlÄ±ÄŸÄ±

    Ceza Ä°nfaz ve GÃ¼venlik Hizmetleri

    CoÄŸrafi Bilgi Sistemleri

    Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Hizmetleri

    Ã‡ay TarÄ±mÄ± ve Ä°ÅŸleme Teknolojisi

    Ã‡evre Koruma ve Kontrol

    Ã‡evre SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±

    Ã‡evre TemizliÄŸi ve Denetimi

    Ã‡im Alan Tesisi ve YÃ¶netimi

    Ã‡ocuk GeliÅŸimi

    Ã‡ocuk Koruma ve BakÄ±m Hizmetleri

    Deniz BrokerliÄŸi

    Deniz UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°ÅŸletme

    Deniz ve Liman Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Denizci SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±

    Deri Konfeksiyon

    Deri Teknolojisi

    DÄ±ÅŸ Ticaret

    DiÅŸ Protez Teknolojisi

    Diyaliz

    DoÄŸal YapÄ± TaÅŸlarÄ± Teknolojisi

    DoÄŸalgaz ve TesisatÄ± Teknolojisi

    DÃ¶kÃ¼m

    Eczane Hizmetleri

    Elektrik

    Elektrik Enerjisi Ãœretim, Ä°letim ve DaÄŸÄ±tÄ±mÄ±

    Elektrikli Cihaz Teknolojisi

    Elektromekanik TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar

    Elektronik HaberleÅŸme Teknolojisi

    Elektronik Teknolojisi

    ElektronÃ¶rofizyoloji

    Emlak ve Emlak YÃ¶netimi

    EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ±

    EndÃ¼striyel Cam ve Seramik

    EndÃ¼striyel KalÄ±pÃ§Ä±lÄ±k

    EndÃ¼striyel TavukÃ§uluk

    Enerji Tesisleri Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Engelli BakÄ±mÄ± ve Rehabilitasyon

    Eser Koruma

    Et ve ÃœrÃ¼nleri Teknolojisi

    Evde Hasta BakÄ±mÄ±

    FÄ±ndÄ±k EksperliÄŸi

    Fidan YetiÅŸtiriciliÄŸi

    Fizyoterapi

    FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k ve KameramanlÄ±k

    Gaz ve TesisatÄ± Teknolojisi

    Geleneksel El SanatlarÄ±

    Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

    Gemi AÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±

    Gemi Ä°nÅŸaatÄ±

    Gemi Makineleri Ä°ÅŸletme

    Geoteknik

    GÄ±da Kalite KontrolÃ¼ ve Analizi

    GÄ±da Teknolojisi

    Giyim Ãœretim Teknolojisi

    GÃ¶rsel Ä°letiÅŸim

    Grafik TasarÄ±mÄ±

    HalÄ±cÄ±lÄ±k ve Kilimcilik

    Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m

    Harita ve Kadastro

    Hava LojistiÄŸi

    Hukuk BÃ¼ro YÃ¶netimi ve SekreterliÄŸi

    Ä°Ã§ Mekan TasarÄ±mÄ±

    Ä°klimlendirme ve SoÄŸutma Teknolojisi

    Ä°kram Hizmetleri

    Ä°lk ve Acil YardÄ±m

    Ä°nsan KaynaklarÄ± YÃ¶netimi

    Ä°nÅŸaat Teknolojisi

    Ä°nternet ve AÄŸ Teknolojileri

    		Ä°ÅŸ Makineleri OperatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiÄ°ÅŸ ve UÄŸraÅŸÄ± Terapisi

    Ä°ÅŸletme YÃ¶netimi

    KaÄŸÄ±t Teknolojisi

    Kaynak Teknolojisi

    Kimya Teknolojisi

    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

    KooperatifÃ§ilik

    Kozmetik Teknolojisi

    Kuyumculuk ve TakÄ± TasarÄ±mÄ±

    KÃ¼ltÃ¼rel Miras ve Turizm

    		KÃ¼mes HayvanlarÄ± YetiÅŸtiriciliÄŸiLaborant ve Veteriner SaÄŸlÄ±k
    Laboratuvar TeknolojisiÂ

    Lastik ve Plastik Teknolojisi

    		Â

    Lojistik

    		Â

    Maden Teknolojisi

    		Â

    Makine

    Makine, Resim ve KonstrÃ¼ksiyon

    Maliye

    MantarcÄ±lÄ±k

    Marina Ä°ÅŸletme

    Marina ve Yat Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Medya ve Ä°letiÅŸim

    Mekatronik

    		Menkul KÄ±ymetler ve Sermaye PiyasasÄ±

    Metalurji

    		Meyve ve Sebze Ä°ÅŸleme Teknolojisi

    Mimari Dekoratif Sanatlar

    Mimari Restorasyon

    Mobil Teknolojileri

    		Mobilya ve Dekorasyon

    Moda TasarÄ±mÄ±

    Moda YÃ¶netimi

    		Muhasebe ve Vergi UygulamalarÄ±NÃ¼kleer Teknoloji ve Radyasyon GÃ¼venliÄŸiNÃ¼kleer TÄ±p Teknikleri

    Odyometri

    OptisyenlikOrganik TarÄ±mOrmancÄ±lÄ±k ve Orman ÃœrÃ¼nleriOrtopedik Protez ve OrtezOto Boya ve Karoseri

    OtobÃ¼s KaptanlÄ±ÄŸÄ±

    Otomotiv Teknolojisi

    Otopsi YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±

    Ã–zel GÃ¼venlik ve Koruma

    Patoloji Laboratuvar Teknikleri

    Pazarlama

    Perakende SatÄ±ÅŸ ve MaÄŸaza YÃ¶netimi

    PerfÃ¼zyon Teknikleri

    Peyzaj ve SÃ¼s Bitkileri

    Podoloji

    Polimer Teknolojisi

    Posta Hizmetleri

    Radyo ve Televizyon ProgramcÄ±lÄ±ÄŸÄ±

    Radyo ve Televizyon Teknolojisi

    Radyoterapi

    Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

    RaylÄ± Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

    RaylÄ± Sistemler Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    RaylÄ± Sistemler Makine Teknolojisi

    RaylÄ± Sistemler Makinistlik

    RaylÄ± Sistemler Yol Teknolojisi

    ReklamcÄ±lÄ±k

    SaÃ§ BakÄ±mÄ± ve GÃ¼zellik Hizmetleri

    SaÄŸlÄ±k Bilgi Sistemleri TeknikerliÄŸi

    SaÄŸlÄ±k KurumlarÄ± Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    SaÄŸlÄ±k Turizmi Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Sahne ve Dekor TasarÄ±mÄ±

    Sahne ve GÃ¶steri SanatlarÄ± Teknolojisi

    SeracÄ±lÄ±k

    Seramik ve Cam

    Seramik, Cam ve Ã‡inicilik

    Sivil Hava UlaÅŸtÄ±rma Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Sivil HavacÄ±lÄ±k Kabin Hizmetleri

    Sivil Savunma ve Ä°tfaiyecilik

    Sondaj Teknolojisi

    Sosyal GÃ¼venlik

    Sosyal Hizmetler

    Spor YÃ¶netimi

    Su AltÄ± Teknolojisi

    Sulama Teknolojisi

    SÃ¼s Bitkileri YetiÅŸtiriciliÄŸi

    SÃ¼t ve Besi HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±

    SÃ¼t ve ÃœrÃ¼nleri Teknolojisi

    Åžarap Ãœretim Teknolojisi

    TahribatsÄ±z Muayene

    Tapu ve Kadastro

    		TarÄ±m Makineleri

    TarÄ±msal Ä°ÅŸletmecilik

    TarÄ±msal ÃœrÃ¼nler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

    Tarla Bitkileri

    Tekstil Teknolojisi

    Tekstil ve HalÄ± Makineleri

    TÄ±bbi DokÃ¼mantasyon ve Sekreterlik

    TÄ±bbi GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme Teknikleri

    TÄ±bbi Laboratuvar Teknikleri

    TÄ±bbi TanÄ±tÄ±m ve Pazarlama

    TÄ±bbi ve Aromatik Bitkiler

    Tohumculuk Teknolojisi

    Turist RehberliÄŸi

    Turizm Animasyonu

    Turizm ve Otel Ä°ÅŸletmeciliÄŸi

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri

    UÃ§ak Teknolojisi

    UÃ§uÅŸ Harekat YÃ¶neticiliÄŸi

    UlaÅŸtÄ±rma ve Trafik Hizmetleri

    Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (DeÄŸirmencilik)

    UygulamalÄ± Ä°ngilizce ve Ã‡evirmenlik

    UygulamalÄ± Ä°spanyolca ve Ã‡evirmenlik

    UygulamalÄ± RusÃ§a ve Ã‡evirmenlik

    Ãœretimde Kalite Kontrol

    YaÄŸ EndÃ¼strisi

    YapÄ± Denetimi

    YapÄ± RessamlÄ±ÄŸÄ±

    YapÄ± Tesisat Teknolojisi

    YapÄ± YalÄ±tÄ±m Teknolojisi

    YaÅŸlÄ± BakÄ±mÄ±

    Yat Ä°ÅŸletme ve YÃ¶netimi

    		Yat KaptanlÄ±ÄŸÄ±

    Yerel YÃ¶netimler

    		Zeytincilik ve Zeytin Ä°ÅŸleme Teknolojisi
    Etiketler: YKS , TYT , YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± , YGS , Ãœniversite sÄ±navÄ±
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