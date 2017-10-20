YKS’de akıllara takılan sorular ve yanıtları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili akıllara takılan soru ve cevapları yayınladı. Yeni sistemle ilgili adayların akıllarına takılan soruların cevaplarının verildiği çalışmada ilgi çekici detaylar yer alıyor. Sizin için bu soruları ve yanıtları düzenledik.

- Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecek?

TYT’de Türkçe ve temel matematik alanlarıyla ilgili sorular yer alıyor. Türkçe testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek. Temel matematik testinde; temel matematik kavramlarını kullanma ve bunları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler gerçekleştirebilme, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri değerlendirilecek.

- TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı ne?

TYT ile YGS arasındaki en önemli fark, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi temel alması. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından; adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı. Böylelikle bütün adaylar için fırsat eşitliği sunulması amaçlanıyor. Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de var.

SORULAR MEB’İN MÜFREDATINDAN



- TYT kapsamında sosyal bilimler ile fen bilimleri neden yok?

TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esas. Bu testte Türkçe ve temel matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için yeterli görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.

- TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülüyor?

YGS’de 6 puan türü vardı. TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı) olarak adlandırılacak.

- TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mı?

Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecek.

- TYT’nin adaylar açısından avantajları neler?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri; Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip puan (TYT-Puanı) olması, adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıması, meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik etmesi, adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi olarak sıralanabilir.

180 BARAJ PUANININ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ



- Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı ne?

Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyor.

- Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı ne olarak belirlendi?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekiyor. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

- Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleriyle geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasında ilişki var mı?

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyor ve 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu seneyse adaylar öğleden sonra ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’, ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler-2’ ve ‘Fen Bilimleri’ testlerinden oluşan tek bir sınava girecek ve sadece 3 puan türü ortaya çıkacak. Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, eşit ağırlık puan türü karşılık gelecek.

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI DEVAM EDECEK



- Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynı. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60.

- Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplanmasında bir değişiklik olacak mı?

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yok. Geçen yıllardaki uygulama geçerliliğini koruyor.

- Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek mi?

Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecek.

SINAV 23-24 HAZİRAN’DA



- YKS ne zaman yapılacak?

Sınavın tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanışı dikkate alınarak belirlendi. YKS, 23-24 Haziran 2018’de yapılacak.

- Ücreti ne kadar olacak?

YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.

- YKS oturumlarında kaç kitapçık verilecek?

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecek.