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Ankara Haberleri: Savaşın çocukları Türkiye’de okuyor

ANKARA HABERLERİ

Savaşın çocukları Türkiye’de okuyor

Sedat CENİKLİ
23.01.2020 - 15:37 |Son Güncelleme :

Bugün 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü. Savaşın gölgesinde büyümek zorunda kaldıkları için eğitimden uzaklaşan Suriyeli çocuklar, Türkiye’de akranlarıyla birlikte yeniden okul sıralarında olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sedat CENİKLİ

Fatima, Yusuf ve Cuma... İç savaş ve terör yüzünden aileleriyle birlikte ülkelerinden kaçtıkları için eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalan Suriyeli çocuklardan yalnızca üçü. Evlerini, okullarını, arkadaşlarını geride bırakarak Türkiye’ye sığınan çocukların yeniden okula dönmelerini sağlayan ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) UNICEF iş birliğiyle yürüttüğü Ankara’daki Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi oldu. Küçük yaşta savaşın gölgesinde bir hayat süren çocuklar, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki devlet okullarında eğitimlerine devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Savaşın çocukları Türkiye’de okuyor

EN SEVDİĞİ DERS TÜRKÇE

Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi’ndeki Türkçe dersler ve yönlendirmeler sayesinde Türkçe eğitim gören çocuklardan 12 yaşındaki Fatima Gadab, “En sevdiğim ders Türkçe. Türkçe konuşup anlaşabilmek benim için çok önemli. Hayalim de doktor veya öğretmen olabilmek” dedi.

UYUM SAĞLADIK, ALIŞTIK

13 yaşındaki Yusuf ile 12 yaşındaki Cuma da 1. sınıfı bitirdikten sonra Suriye’den kaçmak zorunda kalmış iki kardeş. Şimdi Türkiye’de 5. sınıfta eğitim gören ve diş hekimi olmak isteyen iki kardeş, şu ifadeleri kullandı:

“Okuldaki ilk günümüzde utanmıştık, biraz tedirgindik, kimseyi tanımıyorduk. Sınıftakilerin yarısı Türk yarısı Suriyeliydi. Daha sonra birbirimize alıştık. Eğitim, insanın geleceği için çok önemli. Eğitim alan bir kişi dünyaya daha açık bir gözle bakabilir, dil öğrenebilir.”

KAYIP NESİL OLMAMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Projesi Program Sorumlusu Deniz Küçükşen, “2016’dan bu yana yaklaşık 250 bin çocuğa eriştik. Yaklaşık 35 bin çocuğun da eğitimine devam edemediğini tespit ettik. Çocukların kayıp bir nesil olmaması için çabalıyoruz. Okula devamın sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Savaşın çocukları Türkiye’de okuyor

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