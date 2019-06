Savaş tarihine ışık tutuyor

Altındağ’ın Kale Mahallesi'nde açılan, Türk devletlerinin kullandığı savaş malzemelerinin yanı sıra geleneksel silahları yapma ve kullanma tekniklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı müze, savaş tarihine de ışık tutuyor. Müze sahibi Muhiddin Uyanık, başta okçuluk olmak üzere Türk savaş tekniklerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla açtıkları müzede sekiz yıllık çalışmanın sonucunda oluşan koleksiyonun sergilendiğini söyledi. Koleksiyon içerisinde Türk devletlerinin kullandığı farklı dönemlere ait 500 ok ucu bulunduğunu belirten Uyanık, "Müzemizde kılıç, yay, ok, gürz, miğfer, kalkan, hançer gibi birçok malzeme bulunuyor. Türk askerlerinin kuşandığı tüm pusatların mevcut olduğu müzemizde 2 bin 300 kayıtlı envanter yer alıyor" dedi. Uyanık, müzede, orijinalleriyle birebir özelliklerde üretilen geleneksel silahların da yer aldığına işaret ederek, ziyaretçilerin bunları dokunarak inceleyebileceklerini kaydetti. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.