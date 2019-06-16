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Ankara Haberleri: Savaş tarihine ışık tutuyor

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Savaş tarihine ışık tutuyor

AA
16.06.2019 - 13:34Son Güncelleme :

Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay, kılıç, zırh, balta gibi geleneksel silah ve savaş malzemelerinin sergilendiği ‘Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi’ Ankara'da açıldı.

AA

Altındağ’ın Kale Mahallesi'nde açılan, Türk devletlerinin kullandığı savaş malzemelerinin yanı sıra geleneksel silahları yapma ve kullanma tekniklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı müze, savaş tarihine de ışık tutuyor. Müze sahibi Muhiddin Uyanık, başta okçuluk olmak üzere Türk savaş tekniklerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla açtıkları müzede sekiz yıllık çalışmanın sonucunda oluşan koleksiyonun sergilendiğini söyledi. Koleksiyon içerisinde Türk devletlerinin kullandığı farklı dönemlere ait 500 ok ucu bulunduğunu belirten Uyanık, "Müzemizde kılıç, yay, ok, gürz, miğfer, kalkan, hançer gibi birçok malzeme bulunuyor. Türk askerlerinin kuşandığı tüm pusatların mevcut olduğu müzemizde 2 bin 300 kayıtlı envanter yer alıyor" dedi. Uyanık, müzede, orijinalleriyle birebir özelliklerde üretilen geleneksel silahların da yer aldığına işaret ederek, ziyaretçilerin bunları dokunarak inceleyebileceklerini kaydetti. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. 

Savaş tarihine ışık tutuyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Savaş tarihine ışık tutuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 13 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Savaş tarihine ışık tutuyor haberi güncellenecektir.

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