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Ankara Haberleri: Piknikçilere yangın uyarısı

ANKARA HABERLERİ

Piknikçilere yangın uyarısı

Hürriyet Haber
05.05.2018 - 19:12Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi, piknik için mesire alanlarında vatandaşları, yangın ve boğulma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Söndürülmeden yere atılan kibrit ve sigaraların yangına davetiye çıkardığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, pikniğe giden vatandaşların yaktıkları mangalın ardından mangal közünü söndürmeleri ve toprağa gömmeleri gerektiğine dikkat çekti. Sipahi, şu uyarılarda bulundu:
Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Ayrıca piknik alanında insanları bekleyen gizli bir tehlike var. O da cam ve şişe kırıklarının ortalıkta bırakılmamasıdır. Bunlar, güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek, otların tutuşmasına yol açabilir.

SÖNDÜRMEDEN ATMAYIN

Arabada giderken, yolda yürürken, çöp kutularına veya herhangi bir yere söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve kibritler yangın kaynağıdır. Ekili alanlar, ormanlar ve fidanlıklar civarında yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı dikkatli olması gerekiyor, bu bölgelerde sönmemiş kibrit veya sigara izmariti atılmasıyla çıkan yangın miktarı çok fazla oluyor.

SERİNLEMEK İÇİN GİRMEYİN

Özellikle çocukların göl, gölet ve ırmak gibi mesire alanlarında serinlemek amacıyla suya girmeleri, ciddi boğulma riski taşıyor. Başkent’te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve kent sınırından geçen Kızılırmak ve Sakarya nehri dahil olmak üzere tüm akarsular; yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Söz konusu sular, profesyonel yüzücüler için bile tehlikeli.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Piknikçilere yangın uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2018 tarihinde saat 19 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Piknikçilere yangın uyarısı haberi güncellenecektir.

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