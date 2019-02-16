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Ankara Haberleri: Özel Harekat personeli işaret diliyle anlaşacak

ANKARA HABERLERİ

Özel Harekat personeli işaret diliyle anlaşacak

Hürriyet Haber
16.02.2019 - 14:39Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri personeline, terör ve rehine olayları ile toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayabilecek işitme engellilerle daha kolay iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla işaret dili eğitimi veriliyor.

Hürriyet Haber

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in hazırladığı eğitim 4 hafta boyunca yaklaşık 120 saat sürecek. Eğitim programı, işaret dili alfabesi ve temel işaret dili eğitimiyle başlıyor. Eğitimlerle polisin işitme engelliler ile iletişim kurabilmesi ve onların psikolojilerine göre müdahale taktikleri belirleyebilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, timlerin aldıkları eğitimle, rehin alma, uçak kaçırma gibi sessiz şekilde müdahale edilmesi gereken olaylarda kendi aralarında da iletişim kurmak için işaret dilini kullanmasına imkân sağlanıyor. 

DİĞER BİRİMLERE DE VERİLECEK

Eğitim programına katılan personel, işitme engellilerin günlük hayatlarında karşı karşıya kaldıkları zorlukları anlamaya ve onların psikolojik profillerini de tanımaya çalışıyor. İlk 2 haftası geride kalan eğitimin genişletilerek, işitme engelli vatandaşların güvenlik güçleriyle her alanda rahat iletişim kurabilmeleri için diğer birimlerdeki personele de verilmesi planlanıyor. Cankut TAŞDAN/AA

TATBİKATTA İŞARET DİLİ KULLANILDI

Program kapsamında uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda oluşturulan senaryoda, teröristlerce işgal edilen işitme engellilere ait bir eğitim merkezinde, rehine rolünde bulunan polis memuru, pencereden özel time işaret dili ile teröristlerin ve rehinelerin durumu ile teröristlerdeki silah ve patlayıcılar hakkında bilgi verdi. Dışarıdaki Özel Harekat timinin başında bulunan görevli ise rehinenin işaret diliyle verdiği bilgileri timdeki diğer polislere aktararak, operasyon planlaması yaptı. Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, başarıyla sonuçlandırıldı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özel Harekat personeli işaret diliyle anlaşacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Şubat 2019 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özel Harekat personeli işaret diliyle anlaşacak haberi güncellenecektir.

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