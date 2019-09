ÖHO’lar: Zam güncel ve yeterli değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ücretlerine yaptığı zamla ilgili Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin (AHOK) ardından bir açıklama da yarından itibaren Ankarakart’a geçecek olan Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’ndan geldi. “Ulaşıma yapılan zam güncel ve yeterli değildir” diyen Oda Başkanı Ercan Soydaş, bugün 5 dakikalığına kontak kapatma eylemi yapacaklarını söyledi. Zammın yeniden gözden geçirilmesini talep eden Soydaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ESNAFIMIZ TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜ

“En son zam çağrısı yaptığımız günden bugüne zorunlu giderlerimizden olan motorin 19 kuruş daha artarak esnafımıza ek yük getirmiştir. 2017’den bugüne kadar normalde yapılması gereken zamlar çeşitli gerekçelerle zamanında yapılmamıştır. Esnafın giderleri yaklaşık yüzde 70 oranında artmış, birçok esnafımız icraya ve tefecilerin eline düşmüştür. Esnafın bu durumunu belgeleriyle beraber yetkililere sunduk. Artık sürdürülemeyen bu durum karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi zam kararı almıştır. Ancak geldiğimiz noktada son zam tarihinden itibaren genel ve zorunlu giderlere gelen ortalama yüzde 70 civarında artış karşısında yapılan ulaşım zammı yeterli değildir.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN TALEBİ

Memurlar, işçiler, emekliler, çalışanlar her yıl belli oranda zam almakta ve üzerine enflasyon farkı da eklenmektedir. Her iş kolunda da enflasyon ve döviz kurları gerekçe gösterilerek fiyatlar güncellenmektedir. Ayrıca devletimiz de uyguladığı ceza oranlarını ve diğer gelirlerini de her yıl düzenli olarak güncellemektedir. 30 aydır zam almayan ulaşım sektörüne her yıl makul oranda düzenleme yapılmış olsaydı şu anda kamuoyunda tepki çeken ve çok yüksek görülen oranlarda ulaşım zammı tarafımızdan kesinlikle talep edilmeyecekti. 29 Ağustos 2018 tarihli UKOME Genel Kurulu’nda yapılan ulaşım zammının yeniden gözden geçirilerek maliyetlerimiz oranında artırılması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden beklentimizdir. Aksi halde istemeyerek de olsa pazar (bugün) günü 5 dakikalığına kontak kapatarak sesimizi duyurma eylemi yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.” UKOME Genel Kurulu ile Ankara’da tam tek biniş ücreti 2.50’den 3.25 TL’ye çıkarılırken indirimli biniş yine 1.75 TL olarak belirlenmiş, aktarma ücretleri de tam biniş için 1.60, indirimli biniş için 75 kuruş olmuştu

BÜYÜKŞEHİR: ‘MALİYETLER NEDENİYLE ZAM YAPILDI’

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma ücretlerine artan maliyetler nedeniyle zam yapıldığını açıkladı. Açıklamada, özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğü’nün UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği belirtildi. Yıl sonunu tahmini olarak 630 Milyon TL zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğü’nün makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu vurgulanırken, yapılan inceleme ve araştırma ile çıkarılan maliyet hesaplamaları 2016-2019 yılları arasında kalem kalem şöyle belirtildi: “Doğalgaz fiyatlarındaki artış yüzde 129 oldu. Elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 30 oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzde 44 oldu. Gider ve maliyet kalemlerindeki artış nedeniyle bütçe gelir gider farkında yaşanan artış yüzde 283.54 oldu. Araç bakım onarım faaliyet giderlerindeki artış yüzde 173 oldu. (2016-2018)”

Ankara’da ulaşım ücretlerine yapılan zammı ilk olarak dün Hürriyet Ankara duyurmuştu.