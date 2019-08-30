Ankara’da toplu taşımaya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki gün toplanarak Şehir İçi Yolcu Taşıma Ücret Tarifesi’ni görüştü. Toplantıda Başkent’teki toplu taşıma ücretleri yeniden belirlendi. 2017’den bu yana artış yapılmadığına dikkat çekilen kararda, zamma gerekçe olarak maliyet ve girdi bedelleri gösterildi. Özel halk otobüsleri (ÖHO) ise zam miktarını yeterli bulmadıklarını açıkladı.

TAM BİNİŞLER 3.25 TL OLDU

UKOME’de alınan karar doğrultusunda 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Ankarakart ile yapılan tam binişler 2.50 TL’den 3.25 TL’ye yükseltildi. 1.75 TL olan indirimli biniş ücreti ise değişmedi. Tek binişlik kullan at kart ve kredi kartı ile biniş ücretleri ise 3 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı.





1 TL’LİK AKTARMA ARTIK 1.60 TL

Yeni tarifede aktarma ücretleri de zamlandı. Daha önce 1 TL olan tam aktarma ücreti 1.60 TL’ye, indirimli aktarma ücreti ise 25 kuruştan 75 kuruşa çıkarıldı. Aktarma sistemi Ankarakart’a geçen özel halk otobüslerinde de (ÖHO) uygulanacak. Zamlı yeni tarife, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO’ya ait otobüs, metro, Ankaray, teleferik ile Başkentray ve Ankara’daki tüm özel halk otobüslerinde (ÖHO) geçerli olacak.

MİNİBÜSTE UZUN MESAFE 4 TL

Şehir içi hizmet veren minibüs dolmuş yolcu ücretleri de arttı. Oda tarafından 3 TL olarak uygulanan kısa mesafe minibüs ücreti 3.50 TL, 3.50 TL olan uzun mesafe minibüs ücreti ise 4 TL olarak belirlendi. Çevre ilçe sınırlarında hizmet veren minibüslerin tam yolcu ücreti 3 TL, indirimli yolcu ücreti ise 2 TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİYE ABONMANKART





EGO Genel Müdürlüğü, öğrenciler için de Abonmankart uygulaması yapacak. Uygulama kapsamında 200 binişlik aylık öğrenci Abonmankart’ın 60 TL ücreti olacak. Sadece EGO’ya ait otobüs, metro ve teleferikte kullanılacak olan Abonmankart’ta aktarma olmayacak. Uygulama EGO’nun uygun göreceği tarihte başlayacak.

İLÇELER DE ARTTI

Öte yandan Ankara’nın çevre ilçelerinin ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Kent merkezinden ilçelere ulaşımda uygulanacak yeni zamlı tarifeler şöyle:

Kalecik-Ankara: 9.25 TL

Balâ-Ankara: 9.50 TL

Ayaş-Ankara: 7.25 TL

Kahramankazan-Ankara: 5.25 TL

Elmadağ-Ankara: 4.75 TL

Çubuk-Ankara: 4.50 TL

Akyurt-Ankara: 4.25 TL

Hasanoğlan-Ankara: 4.25 TL

Lalahan-Ankara: 4.25 TL

Kızılcahamam-Ankara (EGO): 9.25 TL

Kızılcahamam-Ankara (Özel): 11.75 TL

Ankara-Nallıhan: 26 TL

Ankara-Polatlı: 13 TL

Ankara-Haymana: 13 TL

Ankara-Çamlıdere: 15.75 TL

Ankara-Güdül: 15.75 TL

Ankara-Beypazarı: 15.75 TL

Ankara-Evren: 26 TL

AHOK: ZAM YETERSİZ SEFERLERİ YAVAŞLATACAĞIZ





Maliyet giderlerinin arttığına dikkat çeken ve daha önce de zam talebi için toplu basın açıklaması yapan Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, UKOME tarafından belirlenen zam miktarını kabul etmediklerini ve seferlerde yavaşlatma uygulaması yapacaklarını belirtti. İndirimli bilet fiyatının 3 TL, tam bilet fiyatının 4 TL olarak belirlenmesini talep ettiklerini belirten Kara özetle şunları söyledi: “Tüm taleplerimize rağmen, indirimli bilet fiyatında değişiklik yapılmadı. Tüm ekonomik veriler göz ardı edilerek, tam bilet fiyatı 3.25 TL olarak belirlendi. Türkiye’de hiçbir Büyükşehir’de uygulanmayan aktarma uygulamasına devam edildi ve bilet ücretlerinin en az yarısı kadar olması gereken aktarma ücretleri, indirimli bilet için 0.75 TL, tam bilet için 1.60 TL olarak belirlendi.

‘İNDİRİMLİ 3, TAM BİNİŞ 4 TL OLSUN’

Metro, teleferik ve Ankaray’da geçerli olan ve bu güzergahlarda kullanım alışkanlığı oluşturmak için belirli bir süre için uygulanması kararlaştırılan, ücretsiz aktarma (istisna hat) uygulamasına devam edilme kararı alındı. Ankara toplu taşıma paydaşları içinde bulunan esnafımızın önerileri ve beklentileri dikkate alınmadan yapılan fiyat ayarlamalarını kabul etmemiz mümkün değil. Yapılan fiyat artışları yetersizdir. Bilet fiyatlarının ekonomik şartlara göre belirlenmesini temenni etmekteyiz. Tam bilet ücretinin 4 TL, indirimli bilet ücretinin 3 TL, aktarma ücretlerinin bilet ücretlerinin yarısı kadar uygulanması ve ücretsiz aktarma (istisna hat) uygulamasının iptal edilmesi konularının değerlendirilerek ekonomik şartlara uygun karar alınmasını istiyoruz. Geçecek süre içinde otobüs seferlerinde yavaşlatma uygulaması yaparak sessiz hak arayışımıza devam edeceğiz.”