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Ankara Haberleri: Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

ANKARA HABERLERİ

Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

Murat YILMAZ
16.01.2019 - 10:12Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, önceki gün Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında ocak ayı olağan görüşmelerinin son oturumunu gerçekleştirdi.

Murat YILMAZ

Meclis, ‘ASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atık Su Tarifesi’nde indirim yapılmasına ilişkin’ Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul ettiği yazı ile Başkent’teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi. Konut ve işyerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak indirimli yeni tarife, 21 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

KAR YAĞIŞI VE GEREDE SUYU

İndirime gerekçe olarak Gerede Tüneli’nin tamamlandığı ve buradan gelen suyun kısa sürede Ankara’ya ulaşması ve Kesikköprü’den su alınmayacağı için enerji maliyetinin yıllık yaklaşık 400 milyon TL azalacak olması gösterildi. Ayrıca barajlardaki kar kalınlığının 80 santime ulaşmasıyla su rezervinin de yıllık 200 milyon metreküp olarak arttığına dikkat çekildi. Öte yandan Ankara’da su fiyatlarında ÜFE ve TÜFE’den düşük olana göre yapılan aylık artış kararı da tamamen kaldırılarak, indirimle birlikte su fiyatları sabitlemiş oldu.

TUNA: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMA ZAMANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da su indirimi ile ilgili olarak, “Bütçemiz el verdikçe indirim yapmaya devam edeceğimizin sözünü vatandaşlarımıza daha önce vermiştik. Şimdi o sözü tutma zamanı, vatandaşımıza ekonomik anlamda destek olma zamanı” açıklamasını yaptı.

YILMAZKAYA: YAVAŞ’IN İLK İCRAAT SÖZÜYDÜ

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk icraat sözünün su indirimi olduğunu hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, su indirimini sürekli kendilerinin de söylediğini ancak dikkate alınmadıkları eleştirisinde bulundu. Oturumu yöneten Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen de çok çalışarak Gerede Projesi’ni tamamladıklarını ve indirimi de yaptıklarını belirtti. Aralık ayında 16 ilçede su indirimi kararı alan Belediye Meclisi, 17 Eylül’den itibaren de tüm abonelerde geçerli olmak üzere yüzde 17’lik indirim gerçekleştirmişti. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de su faturalarından 5 TL’lik şube yolu bakım ücreti kaldırılmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Musluklar yüzde 30 indirimli akacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2019 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Musluklar yüzde 30 indirimli akacak haberi güncellenecektir.

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