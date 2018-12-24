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Ankara Haberleri: 'M'lerin yarışı

ANKARA HABERLERİ

'M'lerin yarışı

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 17:22Son Güncelleme :

Başkent Ankara’da, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde olduğu gibi 2019’da da yine isimleri ‘M’ harfiyle başlayan adaylar yarışacak. İşte, “Tesadüfün böylesi” dedirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları...

Hürriyet Haber

MELİH, MURAT, MANSUR

2009: 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Melih Gökçek (AK Parti), Murat Karayalçın (CHP) ve Mansur Yavaş (MHP) yarışmış, yüzde 38.5 oy oranıyla AK Parti, Ankara’yı kazanmıştı.

MELİH, MANSUR, MEVLÜT

2014: 30 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara bu defa Melih Gökçek (AK Parti), Mansur Yavaş (CHP) ve Mevlüt Karakaya (MHP) yarışına sahne oldu. AK Parti 44.9’la başkenti aldı.

ŞİMDİ DE MEHMET, MANSUR

2019: 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde ise bu defa Mehmet Özhaseki (AK Parti) ile Mansur Yavaş (CHP) yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nin adı yine ‘M’ ile başlamış olacak.

MUSTAFA TUNA DA GELENEĞİ BOZMADI

Melih Gökçek’in görevden alınması sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna da başkentin bu ‘M’ kuralını bozamadı.

Yine Mlere kilitlendiYine 'M'lere kilitlendi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 'M'lerin yarışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Aralık 2018 tarihinde saat 17 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 'M'lerin yarışı haberi güncellenecektir.

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