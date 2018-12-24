'M'lerin yarışı

MELİH, MURAT, MANSUR
2009: 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Melih Gökçek (AK Parti), Murat Karayalçın (CHP) ve Mansur Yavaş (MHP) yarışmış, yüzde 38.5 oy oranıyla AK Parti, Ankara’yı kazanmıştı.
MELİH, MANSUR, MEVLÜT
2014: 30 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara bu defa Melih Gökçek (AK Parti), Mansur Yavaş (CHP) ve Mevlüt Karakaya (MHP) yarışına sahne oldu. AK Parti 44.9’la başkenti aldı.
ŞİMDİ DE MEHMET, MANSUR
2019: 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde ise bu defa Mehmet Özhaseki (AK Parti) ile Mansur Yavaş (CHP) yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nin adı yine ‘M’ ile başlamış olacak.
MUSTAFA TUNA DA GELENEĞİ BOZMADI
Melih Gökçek’in görevden alınması sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna da başkentin bu ‘M’ kuralını bozamadı.
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