31 Mart’taki yerel seçimlerde sonucu merakla beklenen kentler listemin başına Ankara’yı koyarım.
Liderler için de durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Üç büyük şehirde ittifak adaylarının ikisinin birden belli olduğu tek kent Ankara.
Kazananı, seçim sürecinde adayların göstereceği performans belirleyecek. Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki. Belediyecilik geçmişine diyecek yok, tecrübesine de...
Karşıtlıklar üzerine olmayan, ‘proje bazlı’ bir seçim stratejisi izleyeceğini açıkladı. Kullanacağı dil, Başkent’le kuracağı/kuramayacağı bağ, sonucu direkt etkileyecek. Şu ana kadar en büyük handikabı, bir yandan aday belirleme sürecinin, diğer yandan ittifak görüşmelerinin ‘ana aktörü’ olması. Ocak ayının ilk haftası Türkiye genelinde ilçe adaylarının büyük kısmının açıklanmasıyla, Ankara’ya tam olarak odaklanmayı hedefliyor. Vakit buldukça teşkilat buluşmaları ve proje çalışmalarıyla Ankara seçimine hazırlanıyor.
* * *
Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş... Çetrefilli bir sürecin ardından adaylığı açıklandı. 2014 seçimindeki eksiklikleri üzerine eğilerek çalışmalara başladı. Önce CHP örgütleriyle buluştu, buluşmalara devam ediyor. İYİ Parti teşkilatlarıyla da bir araya geliyor. Millet İttifakı’na Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de katılması hedefinde ve iki partinin liderlerini önümüzdeki haftalarda ziyaret edecek. 2014’te aldığı yüzde 44’le seçime başladığı inancında. Hem avantajı hem dezavantajı, geçen seçim tabanda yakaladığı ittifakın bu kez partiler arasında da olması. Parti teşkilatları arasındaki uyum ya da çatışma, seçimin kaderini doğrudan etkileyecek.
* * *
Ve kadere bakın ki Ankara yine ‘M’lere kilitlendi. 2009 seçimlerinde çekişen 3 isim de (Melih Gökçek, Murat Karayalçın, Mansur Yavaş) M harfi ile başlıyordu. 2014’te AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, CHP’nin adayı Mansur Yavaş, MHP’nin adayı Mevlüt Karakaya’ydı.
31 Mart seçimlerinde de Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş yarışacak ve ‘M’lerin yarışı geleneği bozulmayacak.
ANKARA,ADANA,ANTALYA
CHP’nin İstanbul adayı, AK Parti’nin de İzmir adayı belli. Bu iki kenti değerlendirme dışı bırakırsak, Ankara’dan sonra en büyük çekişmenin yaşanacağı kent Adana olacak. MHP’nin adayı mevcut Başkan Hüseyin Sözlü’ye karşı, CHP Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yarışacak. Antalya’da da AK Parti’li Başkan Menderes Türel’le Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasında heyecanlı bir seçim süreci geçireceğiz. İstanbul için bir şey söylemek için erken ancak Ankara, Adana ve Antalya’da nefesleri kesen bir rekabetin olacağı açık.
İLÇELERDE PAZARLIK YOK DENİYOR AMA
Ankara’da büyükşehir adayları belli, ilçelerin çoğu belli değil.
CHP, Fethi Yaşar ve Alper Taşdelen’i ilk grupta açıklamıştı.
Eğilim yoklamasından çıkan Adnan Demirci CHP’nin Mamak adayı olurken, Kalecik ve Elmadağ adayları da belirlendi.
Diğer ilçeler ise İYİ Parti’yle yapılan ittifak kapsamında değerlendirilecek.
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’ndeki toplantıya Mansur Yavaş da davet edildi, sürecin içine bu kez Yavaş tam olarak dahil edilmeye çalışılıyor.
İYİ Parti’nin Büyükşehir desteğine karşı bazı ilçelerde ısrarcı olacağı kulislere yansıyanlar arasında. Keçiören, Gölbaşı gibi ilçelerde İYİ Parti’nin adayı belirlemek isteyeceği, dış ilçelerle birlikte bu sayının 10’a çıkması beklentisinde oldukları biliniyor.
Buna karşılık CHP örgütleri bu duruma biraz mesafeli ve ilçe adaylarının da Büyükşehir adayını belirleyen partinin tercihine bırakılması taraftarı. İttifakın meclis üyesi listelerinde ve belediye yönetim şemasında yapılmasından yana...
* * *
Cumhur İttifakı’nda MHP Etimesgut’ta Enver Demirel, Polatlı’da Mürsel Yıldızkaya’yı açıklamıştı. Gölbaşı için ibre bir AK Parti’ye bir MHP’ye dönüyor. Geçen hafta AK Parti’de olan ibre şu sıralar MHP’yi gösteriyor.
Kalan 22 ilçede ise AK Parti’li adayları MHP’nin desteklemesi -bugün için- öngörülüyor.
AK Parti’nin adaylarını yıl bitmeden açıklaması bekleniyor. Burada kritik olan, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’nin, aynı zamanda aday belirleme sürecinin ana aktörü olması. Özellikle ilçelerde adaylık bekleyen belediye başkanları ya da aday adaylarının, aday açıklaması yapıldıktan sonraki sürece katılımının sağlıklı biçimde sağlanabilmesi hayati önemde.
* * *
Cumhur İttifakı’nda da Millet İttifakı’nda da Başkent’in ilçeleri konusunda ‘pazarlık yok’ dense de son durum işte böyle...
Yine 'M'lere kilitlendi
31 Mart’taki yerel seçimlerde sonucu merakla beklenen kentler listemin başına Ankara’yı koyarım.
Liderler için de durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Üç büyük şehirde ittifak adaylarının ikisinin birden belli olduğu tek kent Ankara.
Kazananı, seçim sürecinde adayların göstereceği performans belirleyecek. Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki. Belediyecilik geçmişine diyecek yok, tecrübesine de...
Karşıtlıklar üzerine olmayan, ‘proje bazlı’ bir seçim stratejisi izleyeceğini açıkladı. Kullanacağı dil, Başkent’le kuracağı/kuramayacağı bağ, sonucu direkt etkileyecek. Şu ana kadar en büyük handikabı, bir yandan aday belirleme sürecinin, diğer yandan ittifak görüşmelerinin ‘ana aktörü’ olması. Ocak ayının ilk haftası Türkiye genelinde ilçe adaylarının büyük kısmının açıklanmasıyla, Ankara’ya tam olarak odaklanmayı hedefliyor. Vakit buldukça teşkilat buluşmaları ve proje çalışmalarıyla Ankara seçimine hazırlanıyor.
* * *
Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş... Çetrefilli bir sürecin ardından adaylığı açıklandı. 2014 seçimindeki eksiklikleri üzerine eğilerek çalışmalara başladı. Önce CHP örgütleriyle buluştu, buluşmalara devam ediyor. İYİ Parti teşkilatlarıyla da bir araya geliyor. Millet İttifakı’na Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de katılması hedefinde ve iki partinin liderlerini önümüzdeki haftalarda ziyaret edecek. 2014’te aldığı yüzde 44’le seçime başladığı inancında. Hem avantajı hem dezavantajı, geçen seçim tabanda yakaladığı ittifakın bu kez partiler arasında da olması. Parti teşkilatları arasındaki uyum ya da çatışma, seçimin kaderini doğrudan etkileyecek.
* * *
Ve kadere bakın ki Ankara yine ‘M’lere kilitlendi. 2009 seçimlerinde çekişen 3 isim de (Melih Gökçek, Murat Karayalçın, Mansur Yavaş) M harfi ile başlıyordu. 2014’te AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, CHP’nin adayı Mansur Yavaş, MHP’nin adayı Mevlüt Karakaya’ydı.
31 Mart seçimlerinde de Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş yarışacak ve ‘M’lerin yarışı geleneği bozulmayacak.
ANKARA,ADANA,ANTALYA
CHP’nin İstanbul adayı, AK Parti’nin de İzmir adayı belli. Bu iki kenti değerlendirme dışı bırakırsak, Ankara’dan sonra en büyük çekişmenin yaşanacağı kent Adana olacak. MHP’nin adayı mevcut Başkan Hüseyin Sözlü’ye karşı, CHP Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yarışacak. Antalya’da da AK Parti’li Başkan Menderes Türel’le Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasında heyecanlı bir seçim süreci geçireceğiz. İstanbul için bir şey söylemek için erken ancak Ankara, Adana ve Antalya’da nefesleri kesen bir rekabetin olacağı açık.
İLÇELERDE PAZARLIK YOK DENİYOR AMA
Ankara’da büyükşehir adayları belli, ilçelerin çoğu belli değil.
CHP, Fethi Yaşar ve Alper Taşdelen’i ilk grupta açıklamıştı.
Eğilim yoklamasından çıkan Adnan Demirci CHP’nin Mamak adayı olurken, Kalecik ve Elmadağ adayları da belirlendi.
Diğer ilçeler ise İYİ Parti’yle yapılan ittifak kapsamında değerlendirilecek.
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’ndeki toplantıya Mansur Yavaş da davet edildi, sürecin içine bu kez Yavaş tam olarak dahil edilmeye çalışılıyor.
İYİ Parti’nin Büyükşehir desteğine karşı bazı ilçelerde ısrarcı olacağı kulislere yansıyanlar arasında. Keçiören, Gölbaşı gibi ilçelerde İYİ Parti’nin adayı belirlemek isteyeceği, dış ilçelerle birlikte bu sayının 10’a çıkması beklentisinde oldukları biliniyor.
Buna karşılık CHP örgütleri bu duruma biraz mesafeli ve ilçe adaylarının da Büyükşehir adayını belirleyen partinin tercihine bırakılması taraftarı. İttifakın meclis üyesi listelerinde ve belediye yönetim şemasında yapılmasından yana...
* * *
Cumhur İttifakı’nda MHP Etimesgut’ta Enver Demirel, Polatlı’da Mürsel Yıldızkaya’yı açıklamıştı. Gölbaşı için ibre bir AK Parti’ye bir MHP’ye dönüyor. Geçen hafta AK Parti’de olan ibre şu sıralar MHP’yi gösteriyor.
Kalan 22 ilçede ise AK Parti’li adayları MHP’nin desteklemesi -bugün için- öngörülüyor.
AK Parti’nin adaylarını yıl bitmeden açıklaması bekleniyor. Burada kritik olan, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’nin, aynı zamanda aday belirleme sürecinin ana aktörü olması. Özellikle ilçelerde adaylık bekleyen belediye başkanları ya da aday adaylarının, aday açıklaması yapıldıktan sonraki sürece katılımının sağlıklı biçimde sağlanabilmesi hayati önemde.
* * *
Cumhur İttifakı’nda da Millet İttifakı’nda da Başkent’in ilçeleri konusunda ‘pazarlık yok’ dense de son durum işte böyle...