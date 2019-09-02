Meclis’te gündem ‘kademeli tarife’ olacak

Hürriyet Ankara, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı’nın Meclis’teki parti gruplarına ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerine yaptığı sunumla birlikte gündeme gelen su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ düzenlemesini Belediye Meclisi’ndeki parti gruplarına sordu. AK Parti ve MHP düzenlemeye ‘ret’ vereceklerini belirtti. CHP ve İYİ Parti grupları ise teklifin ASKİ’den geldiğini, yatırımlar ve su tasarrufu için düzenlemenin gerekli olduğunu ve kararı Meclis’in vereceğini açıkladı.

500 MİLYONUN ÇIKMASINI ENGELLEYECEĞİZ

Düzenlemeye ret vererek Ankaralıların cebinden yıllık 500 milyon TL’nin çıkmasını engelleyeceklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık şunları söyledi: “Mansur Bey seçimden önce bu indirimler olduğunda dedi ki; ‘Ben gelmeden indirimler başladı. Bu indirimler devam edecek.’ Geldi ilk olarak ulaşıma zam yaptı. Sonra da suya zam yapıyor. Görünen o ki, bunlar devam edecek. Daha önceki sözleriyle çelişen faaliyetlere başladılar. Mustafa Bey’in (Mustafa Tuna) döneminde biz iki kez suda indirim yaptık. Şu anda ASKİ zarar etmiyor yine kâr ediyor. Aslında biraz daha indirim yapılabilir. Şimdi kademeli olarak neredeyse yüzde 100’e yaklaşan bir zam var. 11-20 metreküp arasında yüzde 50, 21 metreküp üstünde yüzde 80 zam yapılıyor. ASKİ genel müdürünü dinledik ama tatmin olmadık. Komisyonda da reddettik bunu. Önerilen bu kademeli tarifeyi AK Parti grubu olarak reddediyoruz. Meclis’ten geçmeyecek. Biz Ankaralının cebinden 500 milyonun çıkmasını engelleyeceğiz.”

AİLELER MAĞDURİYET YAŞAYACAK

ASKİ’de geçmiş dönemde indirim yapan yönetim ile kademeli tarife önerisi yaparak zam talebinde bulunan yönetimin aynı olduğuna dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan şöyle konuştu: “Kademeli sisteme geçmek fiyat artışı yapmak, suya zam yapmak demektir. Kamu kaynaklarını doğru kullanıp, kurumu doğru yönetmek yerine her zararın maliyetini vatandaşın sırtına yüklemek nasıl bir anlayıştır. Zaten zorluklarla ayakta durabilen Ankaralıya önce toplu taşımada yapılan artışla bir maliyet yüklendi. Şimdi de su fiyatlarında artış yapılarak bir bedel ödetilmeye çalışılıyor. 4 kişilik bir ailenin bugün ödediği fatura ile zamdan sonra ödeyeceği fatura arasında yüksek bir artış olacak. 2 kişilik bir aile de aynı mağduriyeti fazlasıyla yaşayacak. Biz buna ret vereceğiz. Ankaralıyı zor durumda bırakmaya kimsenin hakkı yok.”

16 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANIYOR

Kademeli su tarifesi önerisinin ASKİ’den geldiğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun şu ifadeleri kullandı: “Biz bu işe siyasi olarak bakmıyoruz. Bu konuyla ilgili de ASKİ genel müdürümüz bir brifing verdi. ASKİ genel müdürü önceden de genel müdür olarak görev yapan bir bürokratımız. Son bir yılda suda dört kere indirim yapıldı. Bu dönemde bize ASKİ’de yatırımların yapılabilmesi, Ankara’da su kaynaklarının yetersiz olması, yer altı sularının kalitesiz olması ve vatandaşın biraz daha tasarruf yapması için bir teklif getirdi. Bu uygulama 30 büyükşehirden 16’sında uygulanıyor. Su tüketiminin çoğunluğu 0-10 metreküp arasında. Bu zam oranı bu grubu çok etkilemiyor. Bunda takdir meclisin. Siyasiler olarak bunu Meclis’te konuşacağız, ortak karar vereceğiz.”

10 YILDIR ASKİ’DE YATIRIM YAPILMAMIŞ

ASKİ’nin yatırımları gerçekleştirmesi için bu düzenlemenin yapıldığını vurgulayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker şunları kaydetti: “Neredeyse son 10 yıldır ASKİ’de yatırım yapılmamış. Ankara’nın birçok ilçesinde altyapı ile ilgili sorunlar var. ASKİ genel müdürü, acil yapılması gereken bu işler için ASKİ 1 milyar 650 milyon TL’lik yatırım programı oluşturmuş. ASKİ’nin diğer giderleri de var. Yıllık hesaba vurulduğunda zarar ediyor, bütçeler birbirini karşılamıyor. Bu işler yapılmazsa, vatandaşın büyük sıkıntıları olacak. ASKİ, bu yatırımları yapmak için ya kredi kullanacak yine Ankaralı buna faiz ödeyecek ya da bu düzenlemeyi gerçekleştirecek. Ankara’nın menfaati için tüm parti grupları olarak ASKİ Genel Müdürü’nün sunumunu dinledik. İstişareler yapıldı. Sonuçta karar Meclis’e gelecek, Ankara’nın faydasına neyse o olacak.”

TARİFE SUNUMU YAPILMIŞTI

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, çarşamba günü Meclis’teki parti gruplarına ‘kademeli tarife’ teklifi ile ilgili sunum yapmıştı. ASKİ tarafından teklif edilen kademeli tarifede konutlardaki su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olması önerildi.