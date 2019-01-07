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Ankara Haberleri: Kar kaldırımda yaya yolda

ANKARA HABERLERİ

Kar kaldırımda yaya yolda

Sedat CENİKLİ
07.01.2019 - 15:19Son Güncelleme :

Ankara, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken; belediye ekiplerinin yollardaki kar küreme ve temizleme çalışmaları dün de devam etti.

Sedat CENİKLİ

Ancak araç trafiği için gösterilen özen, yayalara gösterilmeyince, kent merkezi Kızılay, Ulus ve Sıhhiye dışındaki bölgelerde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kaldırımlardaki kar temizlenmediği için buz tuttu. Kar kaplı kaldırımlarda yürüyemeyen yayalar, araç trafiğinin yoğun olduğu yollardan yürümek zorunda kaldı. Kaza tehlikesi yüzünden yola inmek yerine buzlu kaldırımda yürümeyi tercih eden vatandaşlar ise düşmemek için başkalarından yardım alarak ya da bir yerlere tutunarak yollarına devam etti.

Kar kaldırımda yaya yolda

BUZLANDIĞINDAN KALDIRIMDA KALIYOR

Yolların temizlenmesi kadar kaldırımların da önemli olduğunu belirten vatandaşlar, “Belediyeler yolları temizlerken, kaldırımları da unutmamalı. Daha ilk gününden böyleyse birkaç güne buzlanır. Kar her yağdığında, buzlandığı için en son kaldırımda kalıyor. Adım atarken düşüp, bir yerimizi kıracağız diye korkuyoruz. Kaldırımlar da tem

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kar kaldırımda yaya yolda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ocak 2019 tarihinde saat 15 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kar kaldırımda yaya yolda haberi güncellenecektir.

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