Kar kaldırımda yaya yolda

Ancak araç trafiği için gösterilen özen, yayalara gösterilmeyince, kent merkezi Kızılay, Ulus ve Sıhhiye dışındaki bölgelerde vatandaşlar yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kaldırımlardaki kar temizlenmediği için buz tuttu. Kar kaplı kaldırımlarda yürüyemeyen yayalar, araç trafiğinin yoğun olduğu yollardan yürümek zorunda kaldı. Kaza tehlikesi yüzünden yola inmek yerine buzlu kaldırımda yürümeyi tercih eden vatandaşlar ise düşmemek için başkalarından yardım alarak ya da bir yerlere tutunarak yollarına devam etti.







BUZLANDIĞINDAN KALDIRIMDA KALIYOR



Yolların temizlenmesi kadar kaldırımların da önemli olduğunu belirten vatandaşlar, “Belediyeler yolları temizlerken, kaldırımları da unutmamalı. Daha ilk gününden böyleyse birkaç güne buzlanır. Kar her yağdığında, buzlandığı için en son kaldırımda kalıyor. Adım atarken düşüp, bir yerimizi kıracağız diye korkuyoruz. Kaldırımlar da tem