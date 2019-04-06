Kanser tedavisinin umudu kadınlar

Kanser tedavilerinin bazı hastalarda olumlu sonuç vermemesinin nedenlerini araştıran ve kişiye özgü tedavi stratejisinin geliştirilmesine katkı veren çalışmasıyla ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, L'Oreal-UNESCO Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'ne layık görüldü. Tunçbağ, kanser hücrelerindeki değişimi daha iyi anlayabilmek için hesaplamalı yöntemler geliştirdiklerini anlattı. Tunçbağ, kanser hastalarının aynı tedavi yöntemine farklı cevaplar verdiğine dikkat çekerek, "Örneğin bir beyin tümörü türü olan glioblastomada, tümör aynı olmasına rağmen hastalar aynı tedaviye çok farklı cevaplar verebiliyor. Bir tedavi yöntemi, bir grup hastada etkiliyken diğer grupta etkisiz olabiliyor. Aynı yöntem, başka bir grupta ise tümörü daha agresif hale getirebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

TERSİNE MÜHENDİSLİK

Hücre içindeki değişimleri anlayabilmek için bilgisayar ortamında modelleme yaptıklarını kaydeden Tunçbağ, "Tersine mühendislik dediğimiz hesaplamalı yöntemlerle hastalık oluşma sürecini aydınlatmaya çalışıyoruz. Her bir hasta için bu modellemeyi yaptığımız zaman hastaya özgü ağ modelleri ortaya koyuyoruz. Hastalardaki ortaklık ve farklılıkları görüyoruz. Kişiye özgü doğru tedavi yöntemleri hastanın yaşam kalitesini artırarak normal hayatına dönmesini hızlandıracak" diye konuştu.

KÖK HÜCRE NAKLİNİN TAHTINI SARSIYOR

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç, kemik iliği kanseri türleri arasında yer alan multipl miyelomda tedavi şansı bulunmayan hastalara yönelik yeni bir tedavinin etkinliğini ortaya koyacak Avrupa çalışmasının başkanlığını yapacak. Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Hollanda’da yürütülecek çalışma, mevcut multipl miyelom tedavisinde uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan “Daratumumab” etken maddeli ilaçla birlikte kemoterapinin uygulanacağı kombine tedavi, bu hasta grubu için umut olacak. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Beksaç şunları söyledi:

“Eskiden en etkili tedavi kök hücre nakliyken, şimdi yeni ilaç tedavileri naklin tahtını sarsıyor. Yeni yöntemler ile hastalıktan tamamen kurtulan ve ilaç tedavisi ihtiyacı bulunmayan bir grup hasta oluşmaya başladı. Ancak bu ilaçların fiyatları yüksek. Bazı ülkelerde geri ödeme kapsamına alınmaya başlandı ama ilaçlar Türkiye’de, Avrupa’ya göre çok sonra geri ödeme kapsamına alınıyor. Bu ilaçlara ülkemizde en kolay erişim yolu, uluslararası klinik çalışmalara katılımla mümkün olmaktadır. Çalışma ilk aşamada 40 hasta ile başlayacak. Tedaviden başarılı sonuçlar alınmasıyla birlikte hasta sayısı genişletilebilir. Çalışma, tedaviye dirençli kabul edilen hasta grubu için uygulanacak. İlk sonuçların 2020 yılının başlarında açıklanmasını bekliyoruz.”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, aldığı ödül sonrası Doç. Dr. Tunçbağ’a plaket ve sertifika takdim etti.