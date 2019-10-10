Kampüse 500 bisiklet

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısının ikinci oturumu önceki gün Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis, ‘EGO Genel Müdürlüğü’nce Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi içerisinden Beytepe Metro İstasyonu’na ücretsiz ring servisi düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edilen Başkanlık Yazısı’nda öğrencilerin ücretlerinin Büyükşehir tarafından EGO Genel Müdürlüğü’ne ödeneceği konu ile ilgili iş ve işlemlerin de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yerine getirileceği kaydedildi.

OTOSTOP YAPMAK ZORUNA KALIYORLAR

Konu ile ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Başkan Yavaş şunları söyledi: “Bisiklet yolu projesini yaptırıyoruz. Bisiklet yolunun 6 üniversiteye gitmesi öngörülüyor. Bisiklet yolu yapıldığında oraya (Hacettepe Beytepe Kampüsü) öğrencilerin gidiş gelişte kullanmaları için 400-500 bisiklet koyulacak. Orada hepimiz görüyoruz öğrenciler yaz-kış otostop yapmak zoruna kalıyorlar. Onun için ring uygulamasına başvurduk. Öğrenciler adına hepinize çok teşekkür ediyorum.” Meclis ayrıca belediyenin kadın konuk evlerinde kalan kadınlara verilen 120 TL’lik harçlığın en az 200 TL, çocuklar için ödenen 70 TL’lik harçlık bedelinin ise en az 100 TL olarak ödenmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

TARTIŞMALAR İÇİN ÖZÜR

Öte yandan Başkan Mansur Yavaş, pazartesi günü Meclis Başkanvekili AK Partili Fatih Ünal ile işten çıkarılan işçiler konusunda yaşadıkları tartışma ve geçen ay yaşanan Çocuk Koruma Evleri konusundaki tartışmalar nedeniyle özür diledi. Farklı konularda iddialar olduğunda tüm parti gruplarından yan yana gelerek bilgi ve belgelerle konuşmayı öneren Yavaş, “Her iki tartışmadan dolayı da hem Ankara halkından hem yüce Meclis’ten özür diliyorum. Ankara’ya hizmet için 4.5 yılımız kaldı. 4.5 yılda yapacağımız bütün çalışmaları ilçe belediyeleri ve tüm meclis üyeleri ile birlikte yapmamız gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Fatih Ünal da “Üslubumuzu yumuşak tutabilirsek hep birlikte konuşabiliriz. Yaptığımız bir yanlış varsa bu anlamda Ankara halkından da sizlerden özür dilerim” diye konuştu.