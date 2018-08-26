Gen bankası yok olmayı önleyecek

Protokol ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü tarafından yürütücülüğü yapılan ‘Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi’ projesi çerçevesinde 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan örnekler saklanacak, yok olma tehlikesinde klonlanacak. İkişer adet oluşturulan DNA ve Hücre Bankası’nın herhangi bir nedenle tehlikeye düşmemesi için birer örneği Ankara Üniversitesi bünyesinde uygun ortamda muhafaza edilecek. Ayrıca yeni gelecek örnekler ile bankaların devamı ve zenginleştirilmesi sağlanacak.