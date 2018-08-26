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Ankara Haberleri: Gen bankası yok olmayı önleyecek

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Gen bankası yok olmayı önleyecek

Hürriyet Haber
26.08.2018 - 16:39Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ‘Yaban Hayvanları Gen Bankası’ kurulması konusunda bir protokol imzaladı.

Hürriyet Haber

Protokol ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü tarafından yürütücülüğü yapılan ‘Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi’ projesi çerçevesinde 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan örnekler saklanacak, yok olma tehlikesinde klonlanacak. İkişer adet oluşturulan DNA ve Hücre Bankası’nın herhangi bir nedenle tehlikeye düşmemesi için birer örneği Ankara Üniversitesi bünyesinde uygun ortamda muhafaza edilecek. Ayrıca yeni gelecek örnekler ile bankaların devamı ve zenginleştirilmesi sağlanacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gen bankası yok olmayı önleyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gen bankası yok olmayı önleyecek haberi güncellenecektir.

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