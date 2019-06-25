Fuar alanında gündem: İnşaat ve işletme modeli

Akyurt’ta yapımı devam eden Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş’nin yönetim kurulu toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, fuar alanı ile ilgili konular ele alınarak ortaklar arasında görüş alışverişinde bulunuldu. İnşaat devam ederken işletme yapısının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Yavaş şunları söyledi:

KENT EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

“İnşaatın gecikmesi ile ilgili sorunlar konuşuldu. Onunla ilgili hızla mesafe almamız gerektiği toplantının ana konularındandı. Yine havalimanı ve fuarın metro bağlantısının olmazsa olmaz olduğu değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 1 yıl içerisinde fuar alanının inşaatı bitecek gibi gözüküyor. Biz de bu süreçte fuarı işletecek yapıyı oluşturmalıyız. Fuar alanı, Ankara’nın kent ekonomisi ve geleceği açısından çok önemli.

SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Ankara’da üretilen ürünlerin dünyaya kolay ulaşmasını ve kentin ihracatını artırmak açısından fuar alanına büyük önem veriyoruz. Yapıldığı bölgeye de büyük canlılık getirecek olan bu proje, Ankaralı sanayiciyi, ticaret erbabını çok iyi bir noktaya taşıyacak. Uluslararası önemli fuarları getirmek için üç yıl hatta beş yıl öncesinden çalışmalara ihtiyaç var. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmeliyiz, bu konudaki toplantıları önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.”

BİRÇOK ORGAZİNASYONU KAPTIRDIK

Fuar alanının işletmesi konusunda yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla görüştüklerini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da şöyle konuştu: “Türkiye’deki ve yurt dışındaki firmalarla görüşülüyor. Firmalara mevcut veriler verildi, şimdi bir rapor hazırlayıp dönecekler. Dönüş yaptıklarında biz de işletme ile ilgili kararımızı veririz. IDEF’in (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) Ankara’dan gitmesi bana göre sıkıntı, dönmesi gerekiyor. Mobilya ve tekstilde de Ankara gerçekten iyi bir yerde. Bu alanlarda yeterli fuar alanı olmadığı için yapılabilecek birçok organizasyonu İstanbul’a, Antalya’ya İzmir’e kaptırdık.

PRESTİJLİ FUARLAR DÖNMELİ

Öncelikle Türkiye içindeki prestijli fuarların Ankara’ya dönmesi gerekiyor. Ankara’da bu potansiyel ve güç var, harekete geçirmek lazım. İnşallah bunları aşacağız. Fuar alanı, savunma sanayi, sağlık turizmi diyoruz bunların hepsi için yurtdışından Ankara’ya direkt uçuşlarla ilgili sayıyı da artırmamız lazım. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımızdan, Büyükşehir Belediyemizden, kim varsa destek istiyoruz.” Fuar alanının inşaatının yapıldığı Akyurt’un Belediye Başkanı Hilal Ayık da “Faaliyete geçtiğinde yerli-yabancı tüm üreticilerin vitrini olarak ülkemize hizmet verecek” diye konuştu.

YÜZDE 35’İ TAMAMLANDI

Akyurt’ta yapımı devam eden fuar alanı inşaatının yüzde 35’i tamamlandı. Fuar alanı, Esenboğa’ya yakın olan alan, havaalanına yakınlıklarından dolayı havacılık fuarlarının gerçekleştirildiği Dubai, Paris ve Berlin’den sonra dördüncü fuar alanı olmaya aday olacak. Sergi alanı, idari binalar, bin 800 kişi kapasiteli konferans salonu ve 7 bin 500 araçlık açık otoparkın da bulunduğu 116 bin metrekarelik fuar alanında ayrıca 120 metrekarelik toplam 20 görüşme ofisi yer alacak.

8 kurum ve kuruluşun ortaklığıyla kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş’nin yönetim kurulu toplantısına Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TOBB Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Nurettin Özdebir, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, ATB Başkanı Faik Yavuz katıldı.