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Ankara Haberleri: Fahri Trafik Müfettişi kasti ceza yazıyor

ANKARA HABERLERİ

Fahri Trafik Müfettişi kasti ceza yazıyor

Hürriyet Haber
22.12.2019 - 15:53 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okuru Mehmet Münir Yıldırım, bir Fahri Trafik Müfettişi’nin ‘hatalı park’ gerekçesiyle yazdığı cezaya itiraz etti.

Hürriyet Haber

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, yerinde yapılan incelemenin ardından cezayı ‘hukuka aykırı’ buldu ve iptal etti. Aynı Fahri Trafik Müfettişi, evinin önündeki aracına aynı cezayı 6 Aralık’ta da yazınca Mehmet Münir Yıldırım isyan etti: “Aracıma kasti ceza yazan Trafik Fahri Müfettişi artık bıktırdı.”

Acaba komşulardan biri art niyetli Fahri Trafik Müfettişi miAcaba komşulardan biri art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fahri Trafik Müfettişi kasti ceza yazıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2019 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fahri Trafik Müfettişi kasti ceza yazıyor haberi güncellenecektir.

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