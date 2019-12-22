Fahri Trafik Müfettişi kasti ceza yazıyor

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, yerinde yapılan incelemenin ardından cezayı ‘hukuka aykırı’ buldu ve iptal etti. Aynı Fahri Trafik Müfettişi, evinin önündeki aracına aynı cezayı 6 Aralık’ta da yazınca Mehmet Münir Yıldırım isyan etti: “Aracıma kasti ceza yazan Trafik Fahri Müfettişi artık bıktırdı.”
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