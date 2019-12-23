Evin önüne park ettiğiniz araca “haksız yere” ceza yazılıyorsa...
Şu soru kaçınılmaz olur:
“Acaba komşulardan biri, art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?”
*
Okurumuz Mehmet Münir Yıldırım’ın başından geçenler, işte tam da bu soruyu sordurmuş.
*
Önce olayı özetle anlatayım:
Mehmet Münir Yıldırım, Yenimahalle’nin İlkyerleşim Mahallesi’ndeki Memurlar Sitesi’nde 32 yıldır ikâmet ediyor.
Evinin önündeki ilk trafik cezasını, bir “Fahri Trafik Müfettişi” yazıyor.
Mehmet Münir Yıldırım, 12 Ekim 2019’da “hatalı park” gerekçesiyle yazılan bu cezaya itiraz ediyor.
Sonra.
Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, yerinde inceleme yaptırıp, “idari para cezasının hukuka aykırı olduğu” yönünde karar alıyor.
Ve ceza iptal oluyor.
*
“Acaba komşulardan biri, art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?” sorusunu sorduran kısmı ise şöyle:
Aracını aynı yere park eden Mehmet Münir Yıldırım’a, 6 Aralık’ta yine aynı “Fahri Trafik Müfettişi” tarafından, aynı ceza bir kez daha yazılıyor.
Yeniden Sulh Ceza Hakimliği’nin yolunu tutan okurumuz, haklı olarak isyan ediyor:
“Aracıma kasti ceza yazan Trafik Fahri Müfettişi artık bıktırdı.”
OKURDAN NOT: “Yenimahalle Belediyesi, evlerimizin önünü asfalt ile aynı kotta yaparak park yeri haline getirdi, ama ben buna rağmen evimin karşı tarafındaki kaldırımın kenarına aracımı park ediyorum, ceza kesiliyor.”
ANKARA YENİ ADALET SARAYI İÇİN YOLLAR GENİŞLETİLMELİ ÇOK KATLI OTOPARK YAPILMALI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü Hürriyet Ankara Bürosu’na yaptığı ziyarette, ketin altı farklı noktasında hizmet veren mahkemeleri tek çatı altında toplayacak olan “Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın son durumu” hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Hürriyet Ankara’nın cuma günkü “TEK PARÇADA ADLİYE RUHU” manşetini okuyan okurumuz Y. İzzettin Bulut, şöyle bir ileti göndermiş:
AŞIRI TRAFİK YOĞUNLUĞU MEVCUT
“Altı farklı bölgedeki adliyelerin, Yenimahalle’deki eski MİT arazisine taşınacağına ilişkin haberi okudum. Söz konusu bölgede, trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde ve tatil günlerinde bile sürekli bir aşırı trafik yoğunluğu mevcut. Gerek İvedik Caddesi ve gerekse MİT arazisinin çevresindeki yollar en fazla iki şeritli, çevrede otopark da yok. Yeni yapılacak olan adliyeye herkesin metro ile ulaşacağını öngörmek de son derece yanlış bir çıkarım olur. Bu nedenle, MİT arazisinin bir kısmı aktarılarak ve mümkün olan yerlerde istimlak yapılarak çevre yolların genişletilmesi şart. Ayrıca yeni adliye kampüsünün yapılacağı MİT arazisinin bir ucuna da çok katlı ve kapasiteli bir kapalı otopark yapımı da projeye dahil edilmeli. Aksi halde, proje prematüre doğar ve yaşatılması çok güç olur.”
YÜRÜ(ME)YEN MERDİVENLER
Okurumuz Zahide N., “kalp hastası” olduğunu belirtmiş ve bir türlü çalışır hale getirilemeyen yürüyen merdivenlerle ilgili şikâyetini aktarmış.
İleti, -özetiyle- şöyle:
“Armada AVM’nin önündeki yürüyen merdivenler, neredeyse konulduğu günden beri arızalı. Metrodan inenlerin, karşıya geçme şansı yok. Yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler, hamileler eziyet çekiyor. Tabii bir de hastalar var. Mesela ben, kalp hastasıyım. Metrodan inip TOBB ETÜ Hastanesi’ne giderken perişan oluyorum. ODTÜ önündeki üst geçit de aynı durumda. Ne asansör var, ne yürüyen merdiven. Ankara Büyükşehir Belediyesi, artık bu soruna bir çözüm bulmalı.”
YILIN 10 AYI ARIZALI
Bir yürü(me)yen merdiven şikâyeti de okurumuz Fırat Arslan’dan gelmiş.
DİYOR Kİ: “Metronun Bahçelievler istasyonundaki yürüyen merdivenler sürekli bozuk. Yılın 12 ayının 10 ayında arızalı. Tek yaptıkları şey, şerit çekip vatandaşın kullanımına kapatmak.”
SORU(YORUM)
YENİ STAT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?
SORU:
“A Milli Futbol Takımı, resmi bir maç için başkent Ankara’ya ne zaman geldi?”
CEVAP:
“28 Ekim 1992’de.”
*
27 yıl geçmiş.
Dile kolay.
*
Okurumuz Osman Berk, son yıllarda birçok kente “modern spor tesisleri” ve “stadyumlar” inşa edildiğini hatırlatarak, “Başkent Ankara bundan mahrum bırakıldı” demiş ve şöyle devam etmiş:
“Mevcut 19 Mayıs Stadyumu da yıkıldı. Şimdi, hem bu kent hem de spor camiası şu soruların yanıtını merakla/sabırsızlıkla bekliyor:
* Yeni stat projesinin son durumu nedir?
* Ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?”
YAKIŞMAYAN MANZARALAR
Okurumuz Can Hayat Özyurt, diyor ki:
1) “Ulus’taki Anafartalar Çarşısı’nın karşısında bulunan alan berbat halde. Kırık dökük haldeki tarihi eserler, cirit atan fareler... Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi’nin, Ulus için yapacakları bir şeylerin olması lazım.”
2) “Keklikpınarı’ndaki Atatürk Parkı’nın bayrak direği pas içinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin sembolü olan parkta, eski döşeme taşlarının bazıları da kırık. 27 Aralık törenlerinin yapıldığı parkın eksikleri giderilmeli.”
78 YAŞINDAYIM BÖYLE BUDAMA GÖRMEDİM
Okurumuz Özden Anıl, “Bu nasıl budama?” sorusuyla başladığı iletisinde, şunları kaydetmiş.
“Yaşım 78. 28 yıldır da Konutkent Mahallesi’ndeki Konutkent-1 Sitesi’nde yaşıyorum. Konutkent-1 Çarşısı’nın önündeki ağaçlar, ilk defa bu sene budandı. Budama işini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli personel yaptı. Dallar tamamen gitti, sırf gövdeler kaldı. Bu yaşıma kadar böyle budama görmedim...”
FOTOKAPAN
* “Mamak’ın Tuzluçayır Mahallesi’ndeki Natoyolu Kavşağı, çöp deryası içinde. Mamak Belediyesi’nden ilgi ve alaka bekliyoruz.”
* “Pursaklar’ın Mimar Sinan Mahallesi Kafile Caddesi’nde yollar perişan halde. Çocuklar çamurun içinde okula gidip geliyor.”
KISA... KISA...
* “Ulus’ta, Hacı Bayram Camisi’nin ana girişinde yürüyen merdiven yok. Çok basamaklı bir merdiven var, o da insanı nefes nefese bırakıyor. Bazı gereksiz noktalara ise yürüyen merdivenler yapılmış. Bu sorun umarım çözülür.”
* “Elmadağ’a bağlı Yeşildere Mahallesi’nden başlayacak ve Akyurt üzerinden Esenboğa Havalimanı’na direkt ulaşımı sağlayacak olan yolu, tam 10 yıldır bekliyoruz. Sürekli ertelenen bu yol, Ankara’nın doğu girişi için çok önemli.”
* Çankaya’nın Cinnah, Çankaya, Hoşdere ve Simon Bolivar caddelerinin kesiştiği kavşak (Atakule önü), artık trafik yükünü kaldıramıyor. Bu bölgede trafiği rahatlatacak bir çalışma yapılmalı. Aksi halde bir-iki seneye trafik hiç ilerlemeyecek.”
Acaba komşulardan biri art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?
Evin önüne park ettiğiniz araca “haksız yere” ceza yazılıyorsa...
Şu soru kaçınılmaz olur:
“Acaba komşulardan biri, art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?”
*
Okurumuz Mehmet Münir Yıldırım’ın başından geçenler, işte tam da bu soruyu sordurmuş.
*
Önce olayı özetle anlatayım:
Mehmet Münir Yıldırım, Yenimahalle’nin İlkyerleşim Mahallesi’ndeki Memurlar Sitesi’nde 32 yıldır ikâmet ediyor.
Evinin önündeki ilk trafik cezasını, bir “Fahri Trafik Müfettişi” yazıyor.
Mehmet Münir Yıldırım, 12 Ekim 2019’da “hatalı park” gerekçesiyle yazılan bu cezaya itiraz ediyor.
Sonra.
Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, yerinde inceleme yaptırıp, “idari para cezasının hukuka aykırı olduğu” yönünde karar alıyor.
Ve ceza iptal oluyor.
*
“Acaba komşulardan biri, art niyetli Fahri Trafik Müfettişi mi?” sorusunu sorduran kısmı ise şöyle:
Aracını aynı yere park eden Mehmet Münir Yıldırım’a, 6 Aralık’ta yine aynı “Fahri Trafik Müfettişi” tarafından, aynı ceza bir kez daha yazılıyor.
Yeniden Sulh Ceza Hakimliği’nin yolunu tutan okurumuz, haklı olarak isyan ediyor:
“Aracıma kasti ceza yazan Trafik Fahri Müfettişi artık bıktırdı.”
OKURDAN NOT: “Yenimahalle Belediyesi, evlerimizin önünü asfalt ile aynı kotta yaparak park yeri haline getirdi, ama ben buna rağmen evimin karşı tarafındaki kaldırımın kenarına aracımı park ediyorum, ceza kesiliyor.”
ANKARA YENİ ADALET SARAYI İÇİN YOLLAR GENİŞLETİLMELİ ÇOK KATLI OTOPARK YAPILMALI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü Hürriyet Ankara Bürosu’na yaptığı ziyarette, ketin altı farklı noktasında hizmet veren mahkemeleri tek çatı altında toplayacak olan “Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın son durumu” hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Hürriyet Ankara’nın cuma günkü “TEK PARÇADA ADLİYE RUHU” manşetini okuyan okurumuz Y. İzzettin Bulut, şöyle bir ileti göndermiş:
AŞIRI TRAFİK YOĞUNLUĞU MEVCUT
“Altı farklı bölgedeki adliyelerin, Yenimahalle’deki eski MİT arazisine taşınacağına ilişkin haberi okudum. Söz konusu bölgede, trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde ve tatil günlerinde bile sürekli bir aşırı trafik yoğunluğu mevcut. Gerek İvedik Caddesi ve gerekse MİT arazisinin çevresindeki yollar en fazla iki şeritli, çevrede otopark da yok. Yeni yapılacak olan adliyeye herkesin metro ile ulaşacağını öngörmek de son derece yanlış bir çıkarım olur. Bu nedenle, MİT arazisinin bir kısmı aktarılarak ve mümkün olan yerlerde istimlak yapılarak çevre yolların genişletilmesi şart. Ayrıca yeni adliye kampüsünün yapılacağı MİT arazisinin bir ucuna da çok katlı ve kapasiteli bir kapalı otopark yapımı da projeye dahil edilmeli. Aksi halde, proje prematüre doğar ve yaşatılması çok güç olur.”
YÜRÜ(ME)YEN MERDİVENLER
Okurumuz Zahide N., “kalp hastası” olduğunu belirtmiş ve bir türlü çalışır hale getirilemeyen yürüyen merdivenlerle ilgili şikâyetini aktarmış.
İleti, -özetiyle- şöyle:
“Armada AVM’nin önündeki yürüyen merdivenler, neredeyse konulduğu günden beri arızalı. Metrodan inenlerin, karşıya geçme şansı yok. Yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler, hamileler eziyet çekiyor. Tabii bir de hastalar var. Mesela ben, kalp hastasıyım. Metrodan inip TOBB ETÜ Hastanesi’ne giderken perişan oluyorum. ODTÜ önündeki üst geçit de aynı durumda. Ne asansör var, ne yürüyen merdiven. Ankara Büyükşehir Belediyesi, artık bu soruna bir çözüm bulmalı.”
YILIN 10 AYI ARIZALI
Bir yürü(me)yen merdiven şikâyeti de okurumuz Fırat Arslan’dan gelmiş.
DİYOR Kİ: “Metronun Bahçelievler istasyonundaki yürüyen merdivenler sürekli bozuk. Yılın 12 ayının 10 ayında arızalı. Tek yaptıkları şey, şerit çekip vatandaşın kullanımına kapatmak.”
SORU(YORUM)
YENİ STAT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?
SORU:
“A Milli Futbol Takımı, resmi bir maç için başkent Ankara’ya ne zaman geldi?”
CEVAP:
“28 Ekim 1992’de.”
*
27 yıl geçmiş.
Dile kolay.
*
Okurumuz Osman Berk, son yıllarda birçok kente “modern spor tesisleri” ve “stadyumlar” inşa edildiğini hatırlatarak, “Başkent Ankara bundan mahrum bırakıldı” demiş ve şöyle devam etmiş:
“Mevcut 19 Mayıs Stadyumu da yıkıldı. Şimdi, hem bu kent hem de spor camiası şu soruların yanıtını merakla/sabırsızlıkla bekliyor:
* Yeni stat projesinin son durumu nedir?
* Ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?”
YAKIŞMAYAN MANZARALAR
Okurumuz Can Hayat Özyurt, diyor ki:
1) “Ulus’taki Anafartalar Çarşısı’nın karşısında bulunan alan berbat halde. Kırık dökük haldeki tarihi eserler, cirit atan fareler... Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi’nin, Ulus için yapacakları bir şeylerin olması lazım.”
2) “Keklikpınarı’ndaki Atatürk Parkı’nın bayrak direği pas içinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin sembolü olan parkta, eski döşeme taşlarının bazıları da kırık. 27 Aralık törenlerinin yapıldığı parkın eksikleri giderilmeli.”
78 YAŞINDAYIM BÖYLE BUDAMA GÖRMEDİM
Okurumuz Özden Anıl, “Bu nasıl budama?” sorusuyla başladığı iletisinde, şunları kaydetmiş.
“Yaşım 78. 28 yıldır da Konutkent Mahallesi’ndeki Konutkent-1 Sitesi’nde yaşıyorum. Konutkent-1 Çarşısı’nın önündeki ağaçlar, ilk defa bu sene budandı. Budama işini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli personel yaptı. Dallar tamamen gitti, sırf gövdeler kaldı. Bu yaşıma kadar böyle budama görmedim...”
FOTOKAPAN
* “Mamak’ın Tuzluçayır Mahallesi’ndeki Natoyolu Kavşağı, çöp deryası içinde. Mamak Belediyesi’nden ilgi ve alaka bekliyoruz.”
* “Pursaklar’ın Mimar Sinan Mahallesi Kafile Caddesi’nde yollar perişan halde. Çocuklar çamurun içinde okula gidip geliyor.”
KISA... KISA...
* “Ulus’ta, Hacı Bayram Camisi’nin ana girişinde yürüyen merdiven yok. Çok basamaklı bir merdiven var, o da insanı nefes nefese bırakıyor. Bazı gereksiz noktalara ise yürüyen merdivenler yapılmış. Bu sorun umarım çözülür.”
* “Elmadağ’a bağlı Yeşildere Mahallesi’nden başlayacak ve Akyurt üzerinden Esenboğa Havalimanı’na direkt ulaşımı sağlayacak olan yolu, tam 10 yıldır bekliyoruz. Sürekli ertelenen bu yol, Ankara’nın doğu girişi için çok önemli.”
* Çankaya’nın Cinnah, Çankaya, Hoşdere ve Simon Bolivar caddelerinin kesiştiği kavşak (Atakule önü), artık trafik yükünü kaldıramıyor. Bu bölgede trafiği rahatlatacak bir çalışma yapılmalı. Aksi halde bir-iki seneye trafik hiç ilerlemeyecek.”