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Ankara Haberleri: CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi

ANKARA HABERLERİ

CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi

Murat YILMAZ
15.11.2018 - 09:56Son Güncelleme :

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Çankaya ile Yenimahalle’de mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

Murat YILMAZ

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. CHP Elmadağ’a ise ilçe başkanı olarak görev yapan Adem Barış Aşkın’ı aday gösterdi. CHP’nin daha önce açıklanan belediye başkanı aday listesinde Ankara’daki ilk adayı da Güdül Belediye Başkan Adayı Sevilay Akyüz olmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2018 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi haberi güncellenecektir.

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