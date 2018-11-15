CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. CHP Elmadağ’a ise ilçe başkanı olarak görev yapan Adem Barış Aşkın’ı aday gösterdi. CHP’nin daha önce açıklanan belediye başkanı aday listesinde Ankara’daki ilk adayı da Güdül Belediye Başkan Adayı Sevilay Akyüz olmuştu.
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