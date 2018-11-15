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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2018 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CHP Yaşar ve Taşdelen ile ‘devam’ dedi haberi güncellenecektir.