Büyükşehir’den asfalta 475 milyon tl kiralamaya 400 milyon tl

ABB’nin 2020 bütçesinde daire başkanlıklarının kentte daha önce yapılan işlerin yanı sıra yapacakları proje ve hizmetlerine yönelik ödenek kalemleri de bütçe kitapçığında ayrıntılı olarak belirtildi. Buna göre, ABB 2020 yılında; genel kamu hizmetlerine 2 milyar 442 milyon 440 bin TL, savunma hizmetlerine 319 bin TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine 260 milyon 586 bin TL, ekonomik işler ve hizmetlere 1 milyar 750 milyon 744 bin TL, çevre koruma hizmetlerine 1 milyar 198 milyon 25 bin TL, toplum refahı hizmetlerine 870 milyon 656 bin TL, sağlık hizmetlerine 42 milyon 164 bin TL, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine 219 milyon 815 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine ise 365 milyon 251 bin TL ödenek ayırdı. 2020 mali yılı bütçe kitapçığında yer alan bazı ödenekler şöyle:

PARK BAKIM ONARIMINA 643 MİLYON TL

Park, piknik alanları, mezarlıkların bakım-onarım hizmetleri: 643 milyon TL

Asfalt üretimi, nakli ve serilmesi: 475 milyon TL

Taşıt kiralanması giderleri: 400 milyon TL

Park, piknik alanları ile mezarlıklar koruma ve güvenlik hizmetleri: 250 milyon TL

Çankaya ile Yenimahalle’de kamulaştırmasız el atma davaları: 200 milyon TL

Bulvar ve caddelerdeki yaya kaldırımı ile bordür işleri: 143 milyon TL

Kent içinde yapılacak köprü, alt ve üst geçitler: 120 milyon TL

Ulus Kültür Merkezi, kapalı çarşı ve dolmuş durakları: 50 milyon TL

Yol çizgi boyası ve işaretleme yapılması: 25 milyon TL

Ankara geneli park yapım işi: 25 milyon TL

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı atık işleri: 20 milyon TL

Ankara Kalesi İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi: 10 milyon TL

ANKAPARK’A 4.5 MİLYONLUK ÖDENEK KALEMİ

ABB 2020 mali yılı bütçe kitapçığında dikkat çeken kalemlerden birisi de Ankapark ile ilgili oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ödenek cetvelinde Ankapark’taki işler için de 4 ayrı kalemde 4.5 milyon TL’lik ödenek belirtilmesi dikkat çekti.