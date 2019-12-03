Büyükşehir’den asfalta 475 milyon tl kiralamaya 400 milyon tl

ABB’nin 2020 bütçesinde daire başkanlıklarının kentte daha önce yapılan işlerin yanı sıra yapacakları proje ve hizmetlerine yönelik ödenek kalemleri de bütçe kitapçığında ayrıntılı olarak belirtildi. Buna göre, ABB 2020 yılında; genel kamu hizmetlerine 2 milyar 442 milyon 440 bin TL, savunma hizmetlerine 319 bin TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine 260 milyon 586 bin TL, ekonomik işler ve hizmetlere 1 milyar 750 milyon 744 bin TL, çevre koruma hizmetlerine 1 milyar 198 milyon 25 bin TL, toplum refahı hizmetlerine 870 milyon 656 bin TL, sağlık hizmetlerine 42 milyon 164 bin TL, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine 219 milyon 815 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine ise 365 milyon 251 bin TL ödenek ayırdı. 2020 mali yılı bütçe kitapçığında yer alan bazı ödenekler şöyle:
PARK BAKIM ONARIMINA 643 MİLYON TL
Park, piknik alanları, mezarlıkların bakım-onarım hizmetleri: 643 milyon TL
Asfalt üretimi, nakli ve serilmesi: 475 milyon TL
Taşıt kiralanması giderleri: 400 milyon TL
Park, piknik alanları ile mezarlıklar koruma ve güvenlik hizmetleri: 250 milyon TL
Çankaya ile Yenimahalle’de kamulaştırmasız el atma davaları: 200 milyon TL
Bulvar ve caddelerdeki yaya kaldırımı ile bordür işleri: 143 milyon TL
Kent içinde yapılacak köprü, alt ve üst geçitler: 120 milyon TL
Ulus Kültür Merkezi, kapalı çarşı ve dolmuş durakları: 50 milyon TL
Yol çizgi boyası ve işaretleme yapılması: 25 milyon TL
Ankara geneli park yapım işi: 25 milyon TL
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı atık işleri: 20 milyon TL
Ankara Kalesi İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi: 10 milyon TL
ANKAPARK’A 4.5 MİLYONLUK ÖDENEK KALEMİ
ABB 2020 mali yılı bütçe kitapçığında dikkat çeken kalemlerden birisi de Ankapark ile ilgili oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ödenek cetvelinde Ankapark’taki işler için de 4 ayrı kalemde 4.5 milyon TL’lik ödenek belirtilmesi dikkat çekti.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyükşehir’den asfalta 475 milyon tl kiralamaya 400 milyon tl hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 17 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyükşehir’den asfalta 475 milyon tl kiralamaya 400 milyon tl haberi güncellenecektir.