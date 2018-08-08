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Ankara Haberleri: Bu fabrikada fikirler ürüne dönüşüyor

ANKARA HABERLERİ

Bu fabrikada fikirler ürüne dönüşüyor

Ahmet Sertan USUL/AA
08.08.2018 - 16:12Son Güncelleme :

Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, merkezde hayata geçirilen projeler için patent alındığına da işaret ederek, bu kapsamda hazırlanan projelerden 3’ü için patent başvurusu yapıldığını aktardı.

Ahmet Sertan USUL/AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde kurulan Tasarım Fabrikası'nda, akademisyen ve öğrenciler, takımlar oluşturarak, sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyor. Tasarım Fabrikası Direktörü ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde çalıştığı merkezde, gerçek problemlere yönelik projeler hazırlandığını, akademik birimlerde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Tasarım Fabrikası'nda, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarca ortaya konan problemler için yenilikçi bakış açısıyla çözüm önerileri üretildiğini ifade eden Sorguç, sözlerini şöyle sürdürdü:

40’TAN FAZLA PROJE YAPILDI

"Sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, hızlı prototipleme ve ürün geliştirme altyapısının bulunduğu merkezimizde 40'dan fazla proje hayata geçirildi. Merkezdeki çalışmalar arasında, soğutucuların harcadığı enerjiyi azaltmayı, zırhlı araçların hendekleri kolayca aşmasını, deprem anında insanları üzerlerine düşecek ağırlıktan korumayı ve arama kurtarma ekibiyle iletişimlerini sağlamayı amaçlayan projeler yer alıyor.

ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Tasarım Fabrikası'nda, farklı alanlardan 28 akademisyen, çözüm önerilerinin ve ürünlerin geliştirilmesinde öğrencilere danışmanlık yapıyor. Merkezde, öğretimde yeni bir modelin benimsendiği 'disiplinler arası tasarım stüdyosu' dersi de veriliyor. Öğrenciler, dönem boyunca akademisyenlerin öğreticiliğinde, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan bir probleme çözüm bulmak için çalışıyor. Yeni öğretim modeli ile öğrencilerin çözüm önerileri sunma, ürün tasarlama, yeni fikirleri hayata geçirme gibi becerileri gelişirken, ülkedeki kuruluşların yaşadıkları sorunlar da çözüme kavuşuyor." 

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