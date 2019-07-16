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Ankara Haberleri: Böbrek hastası kedi için sokakta dans

ANKARA HABERLERİ

Böbrek hastası kedi için sokakta dans

Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN/DHA
16.07.2019 - 13:26Son Güncelleme :

Ankara'da dans eğitmeni Veli Kurt (42) ve Nadire Aslan (30), arkadaşları Sevde Şahin'in, böbrek yetmezliği bulunan kedisi 'İris'in tedavisi için caddede dans ediyor.

Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN/DHA

Kronik böbrek yetmezliği dolayısıyla tedavi gören kedisine yurt dışından ilaç getirmekte zorlanan Şahin’e destek olmak amacıyla Kurt ve Aslan 2 hafta önce Tunalı Hilmi Caddesi'nde dans etmeye başladı. İş çıkışı, halkın yoğun olduğu saatlerde caddede dans eden Kurt ve Aslan'a, bazı günler kedinin sahibi Sevde Şahin de eşlik ediyor. Dans ile elde edilen gelir, 'İris'in tedavisinde kullanılıyor.

ÖMÜR BOYU TEDAVİ

Sevde Şahin, “Hayvanlar için diyaliz merkezi yok. Biz dünyada üretilen ilaçları bulup, getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar dans ederek 300 lira topladık. ‘İris’in ömür boyu tedaviye ihtiyacı var. Bazen ilaçları bulamayınca kedimiz çok kötüleşiyor ve toparlaması çok uzun süre alıyor” dedi. Nadire Aslan da, “Kan tahlili, muayene ücreti, yurt dışından gelen ilaçlar çok fazla tutuyor. Umarım 'İris'e faydamız olur" diye konuştu. 

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