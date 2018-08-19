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Ankara Haberleri: Başkan’ın Çam makam aracı

ANKARA HABERLERİ

Başkan’ın Çam makam aracı

Murat YILMAZ
19.08.2018 - 14:29Son Güncelleme :

Ankara’nın çam ormanlarıyla meşhur ilçesi Çamlıdere’de ilginç icraatlarıyla tanınan Belediye Başkanı Hazım Caner Can, çam ağacından özel bir makam aracı yaptırdı. ‘Çam’ isimli aracın ilçenin yeni sembolü olacağını belirten Başkan Can, “Sembolik bir makam aracı olarak hizmet verecek” dedi.

Murat YILMAZ

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, çam ağaçlarıyla ünlü Çamlıdere’nin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla çam ağacından oluşan ahşap bir makam aracı yaptırdı. Çamlıdereli ustalar tarafından 6 ayda yapılan ‘Çam’ isimli araç 90 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Çam’ı dini ve milli bayramlarda kullanacaklarını belirten Başkan Can, yeni araçla ilgili şunları söyledi:

DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ GEZDİRECEĞİZ

“Çamlıdere ormanlarıyla meşhur bir ilçe. Ahşap işçiliği de doruk noktasında. Bu arabayla hem ilçemizin ormanlarını ve çam ağaçlarını tanıtmak, hem de Ankara’nın turizmde en önde giden ilçesi Çamlıdere’ye daha fazla dikkat çekmek istedik. Gelen insanların bu arabayla fotoğraf çektirmeleri çevreleriyle paylaşmaları ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. İlçemize gelecek olan devlet büyüklerimizi bu özel arabamızla ilçemizde gezdirmeyi amaçlıyoruz.

ATATÜRK’AN ARACINDAN İLHAM ALINDI

Sembolik bir makam aracı olarak hizmet verecek. Ancak resmi törenlerde dini ve milli bayramlarda makam aracı olarak kullanacağız. Geçiş yapması ayrı bir hava katacak. Orijinal ismi Beetle olan ve halk arasında vosvos olarak bilinen Wolskwagen motoru var. Anıtkabir’deki Atatürk’ün araçlarından örnek aldık. Dış tasarımı 1930’lu yılların bir modelini yansıtıyor. Gövdesi ve kapıları orijinal birinci sınıf çam ağacından. Öyle ucuz kontrplak filan değil. Yapımında en iyi birinci sınıf malzemeden kullandık. Plakası ‘06 Çamlıdere’. İsmini de Çam koyduk. Çamlıdere’nin yeni sembolü olacak.”

90’A KADAR HIZ YAPABİLİYOR

İlçede test sürüşü yaptığını aktaran Başkan Can, “Büyük ilgi gördü, herkes birbirine telefon açmış duyanlar geldi. Hızda 90’a kadar çıktık. Deneme sürüşlerini yaptık. Sinyalinden kornasına kadar A’dan Z’ye bir otomobilde ne varsa hepsi bu araçta var. Türkiye’de ilkleri yapmaya karşı büyük ilgim var. Terazi müzesinin ilki bizde. Doğa ve hayvan müzesinin en geliştirilmiş hali bizde. Çam ormanlarının içinde dev macera parkı bizde. Bu da ilklerden biri oldu. Belediye binamızın karşısında bulunan kapalı garajda muhafaza edilecek. Düğünlerde çok çok sevdiğimiz insanlarımıza ve uygun göreceğimiz taleplere göre gelin arabası olarak da kullanmalarına izin verebiliriz” açıklamasını yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan’ın Çam makam aracı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan’ın Çam makam aracı haberi güncellenecektir.

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