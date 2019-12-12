Kahramankazan ve Kalecik belediyeleri de kendilerine has ürünlerini bantla duvara yapıştırılmış şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlçenin ünlü kavununun bantlı şekilde görselini hazırlayan Kahramankazan Belediyesi’nin paylaşımında, “Kavunuyla meşhur ilçemize sanat eserlerimizi görmeye bekleriz. Dileyen eserlerimizin tadına bakabilir sorun yok” ifadeleri yer alırken, Kalecik’le özdeşleşen üzüm görselinin paylaşımında ise, “Nesiller boyu yaşayacak gerçek sanat eserleri ancak dünya markası Kalecik Karası üzümümüz ile mümkün. Güzide eserimizi görüp tatmanız için her daim Kalecik’e bekleriz” denildi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bantlı muza rakip paylaşımlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bantlı muza rakip paylaşımlar haberi güncellenecektir.