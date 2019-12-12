Bantlı muza rakip paylaşımlar

Kahramankazan ve Kalecik belediyeleri de kendilerine has ürünlerini bantla duvara yapıştırılmış şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlçenin ünlü kavununun bantlı şekilde görselini hazırlayan Kahramankazan Belediyesi’nin paylaşımında, “Kavunuyla meşhur ilçemize sanat eserlerimizi görmeye bekleriz. Dileyen eserlerimizin tadına bakabilir sorun yok” ifadeleri yer alırken, Kalecik’le özdeşleşen üzüm görselinin paylaşımında ise, “Nesiller boyu yaşayacak gerçek sanat eserleri ancak dünya markası Kalecik Karası üzümümüz ile mümkün. Güzide eserimizi görüp tatmanız için her daim Kalecik’e bekleriz” denildi.







