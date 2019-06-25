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Ankara Haberleri: Ateşi söndürün Közü gömün

ANKARA HABERLERİ

Ateşi söndürün Közü gömün

Hürriyet Haber
25.06.2019 - 16:41Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi, piknikçileri uyardı: “Mangal ateşini mutlaka söndürün. Közünü de toprağa gömün.”

Hürriyet Haber

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, pikniğe giden vatandaşların alandan ayrılmadan önce mangal ateşini söndürmelerini, közünü de toprağa gömmeleri gerektiğini söyledi. Pikniklerde yakılan mangalların kontrol edilmediği takdirde büyük yangın riski taşıdığına dikkat çeken Kurumlu, sıcak havaların ve rüzgârın bu riski en üst seviyeye çıkardığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

Ateşi söndürün Közü gömün

SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUN

Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Anız yangınları ve kontrolsüz atılan kuru otların yanması bizim en büyük sıkıntımız. Özellikle piknikçilerin mangaldan sonra ateşlerini söndürmeden gitmeleri, rüzgârla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafa dağılıp kuru otları tutuşturmasıyla, ağaçlara çok büyük zarar vermekte. Bu yangınlar kontrol edilmezse başımıza büyük felaketler geliyor. Ormanlarımız milli servetimiz, bu konuda halkımızdan da destek bekliyoruz.”

Ateşi söndürün Közü gömün

CAM VE ŞİŞE KIRIKLARI OTLARI TUTUŞTURUYOR

Piknik alanlarında bırakılan cam ve şişe kırıklarının da güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek otların tutuşmasına yol açtığını ifade eden Kurumlu, piknik alanı işletmecilerinin yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almasını istedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ateşi söndürün Közü gömün hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Haziran 2019 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ateşi söndürün Közü gömün haberi güncellenecektir.

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