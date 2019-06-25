Ateşi söndürün Közü gömün

Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, pikniğe giden vatandaşların alandan ayrılmadan önce mangal ateşini söndürmelerini, közünü de toprağa gömmeleri gerektiğini söyledi. Pikniklerde yakılan mangalların kontrol edilmediği takdirde büyük yangın riski taşıdığına dikkat çeken Kurumlu, sıcak havaların ve rüzgârın bu riski en üst seviyeye çıkardığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUN

“Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Anız yangınları ve kontrolsüz atılan kuru otların yanması bizim en büyük sıkıntımız. Özellikle piknikçilerin mangaldan sonra ateşlerini söndürmeden gitmeleri, rüzgârla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafa dağılıp kuru otları tutuşturmasıyla, ağaçlara çok büyük zarar vermekte. Bu yangınlar kontrol edilmezse başımıza büyük felaketler geliyor. Ormanlarımız milli servetimiz, bu konuda halkımızdan da destek bekliyoruz.”

CAM VE ŞİŞE KIRIKLARI OTLARI TUTUŞTURUYOR

Piknik alanlarında bırakılan cam ve şişe kırıklarının da güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek otların tutuşmasına yol açtığını ifade eden Kurumlu, piknik alanı işletmecilerinin yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almasını istedi.