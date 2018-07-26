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Ankara Haberleri: Ankara simidini kel bırakabilir

ANKARA HABERLERİ

Ankara simidini kel bırakabilir

Mustafa ÇALKAYA/AA
26.07.2018 - 09:44Son Güncelleme :

Susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının ardından Ankaralı imalatçılar, Başkent’te susamlı simit üretiminin durma noktasına getirdiği savundu.

Mustafa ÇALKAYA/AA

Geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76,4 oldu. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor" değerlendirmesinde bulundu. Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.

STOKÇULAR MAĞDUR ETTİ

Yalçın, piyasaya susam sürülmemesinin fiyatları etkilediğini iddia ederek, "Susamda stokçuluk yapanların önüne geçilmesi lazım. Gelen malları piyasaya sürmüyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor' diyorlar. Susamda yapılan stokçuluk üreticileri mağdur etti" ifadelerini kullandı. Simit üreten esnafın maliyetlerinin arttığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

"Şu an 100 gram simit 1,25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz. Susamın fiyatının bu kadar artması susamlı ürünlerin üretimini neredeyse durma noktasına getirdi."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara simidini kel bırakabilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara simidini kel bırakabilir haberi güncellenecektir.

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