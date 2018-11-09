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Ankara Haberleri: Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak

ANKARA HABERLERİ

Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 10:14Son Güncelleme :

Ankara’da en çok merak edilen “AK Parti’nin Büyükşehir adayı kim olacak?” sorusu, yeni yıldan önce yanıt bulacak.

Hürriyet Haber

 

AK Parti kulislerinde ayrıca AK Parti’nin yönettiği 21 ilçedeki mevcut başkanların yarısından fazlasının değişeceği, bazılarının da başka ilçelere kaydırılacağı konuşuluyor.

YARISINDAN FAZLASI DEĞİŞEBİLİR

AK Parti kulislerinde Büyükşehir adayının yeni yıldan önce açıklanacağı görüşü hakim. Anketler ve saha çalışmasında Mustafa Tuna çıkarsa devam edilecek. Parti yönetiminde ‘yüksek profilli bir aday’ beklentisi hakim. Bugün için ibre Mehmet Özhaseki’den yana... 25 ilçenin 21’ini yöneten başkanların yarısından fazlası değişirse sürpriz olmamalı. Mevcut ilçe belediye başkanlarının başka ilçelere kaydırılma ihtimali var.

İLÇELER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

AK Parti’deki genel hava ‘yüksek profilli aday’ gösterilmesi yönünde. İlçe adayları Büyükşehir’den sonra açıklanacak. Anketler, temayül yoklaması, saha çalışmaları ışığında devam etmek isteyen başkanların yanı sıra başarılı görülen iki aday daha belirlenecek. Bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirilmesine sunulacak. Belediyenin AK Parti’de olmadığı yerlerde ise üçer isim yine Erdoğan’a sunulacak.

 CHP ANKARA’DA O İSİMLERİ SORUYOR

CHP’de hem genel merkez hem de il başkanlığı Ankaralı’ya ‘adayımız kim olsun’ diye soruyor. İsimler arasında Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım, Fethi Yaşar, Alper Taşdelen, Bülent Kuşoğlu ve Levent Gök var. İl Başkanı Rıfkı Güvener aday belirlemede yetkinin yerel dinamiklerde olması gerektiği düşüncesinde, bu talebi de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmiş durumda.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2018 tarihinde saat 10 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak haberi güncellenecektir.

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