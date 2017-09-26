Yeni CEO’nun gündemi kültür değişimi

Bu yıl 10. yılını kutlayan AvivaSA, Ocak ayında CEO değişikliğine gitti. AvivaSA’da CFO olarak görev yapan Fırat Kuruca, CEO’luk koltuğuna oturdu. Finanstan geldiği için herkesin düşüncesinin aksine kâr, gider, tasarruf konuşmadığını, iklim ve kültüre odaklandığını söyleyen Kuruca, “Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir değişim ihtiyacı oluyor. Ben 2 Ocak itibariyle görevi aldığımdan beri tek bir şey söylüyorum ‘iklim’ ve ‘kültür’. Finansal hizmet sektöründeyiz, evet para konuşur ama iş insanda bitiyor. Bir şirketi şirket yapan, başarılı yapan çalışandır. Neticede kapıdaki güvenlik görevlisinden genel müdüre çalışanların o şirkete etkisi oluyor. Başarılı olan tüm yapılara bakınca arkasında bir kültür yattığını görürsünüz. Ben de o yüzden kültürün üzerine bastım. AvivaSA’yı ilerideki AvivaSA yapacak bir kültür olması lazım” diyor.



AvivaSA İK Direktörü Burak Yüzgül, değişime karar verildikten sonra bir çalışma yaptıklarını, hangi alanlarda güçlü olduklarını, hangi kültürel özellikleri geliştirmeleri gerektiğine baktıklarını söylüyor: “Mesela sonuç odaklılık, zorluklar karşısında yılmamak, başarı odaklılık, etik kurallarla çalışmak bizim için çok değerli ve güçlü olduğumuz konulardı. İstediğimiz yeni müşteri odaklı yapıyı sağlamak için ise 4 ana başlıkla devam ettik; netlik, sadelik, ilham veren liderlik anlayışı ve işbirliği. Şirketin üst yönetimi için bir program başlattık. Aramızdaki hiyerarşiyi kaldırdık.”



Fırat Kuruca da her öğlen yemekhanede rastgele birisinin masasına oturup, beraber yemek yediklerini bu sayede insanlardan geri bildirim topladığını söylüyor.



ŞİRKETTEN AYRILMA ORANI AZALDI

Değişim ve dönüşüm için üst yönetim şu ana kadar 8 iş günü eğitim almış. Burak Yüzgül, eğitimlerden ve değişen kültürden sonra 9 aylık süreçte isteğe bağlı işten ayrılma oranının yüzde 12’den yüzde 8’e, saha kadrolarında ise yüzde 70’den yüzde 40’a düştüğünü söylüyor. Genel olarak bakıldığında ise yüzde 35’lerden yüzde 22’lere düşmüş.



Şirkette değişimle birlikte serbest kıyafete de geçilmiş ve sonrasında ‘burada serbest kıyafet varmış o yüzden burada çalışmak istiyorum’ diyen çok kişi olmuş. Ardından esnek çalışma saatlerine geçilmiş.



Süreçler hızlandığından ve sadeleştiğinden artık 3 imzayla yapılan şeyler tek imza ile yapılabilir hale getirilmiş. Yöneticinin kendi inisiyatifi ile yapabileceği şeyler tanımlanmış.



DEĞİŞİM AJANLARI İŞBAŞINDA

Dijital Manga da bir diğer İK uygulaması. 30 kişilik bir grup kurulmuş ve bu grup dijital alanda mini bir eğitim programına tabi tutulmuş. Bu kişiler sosyal medyada ne kadar aktif olduklarına bakılarak seçilmişler. Manga adı verilen bu kişiler departmanların dijital süreçlerini ilerletmeye çalışıyorlar. Yüzgül, bu kişileri ‘değişim ajanları’ olarak tanımlıyor.

YENİ OFİSLERDE PAYLAŞIM ARTACAK

AvivaSA’nın İzmir’de kurulan yeni ofisi Y kuşağına uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Şirketin diğer ofisleri de yavaş yavaş bu yeni ofis konseptine geçecek. Yeni ofislerde paylaşım ortamları daha fazla. Takım çalışmasını teşvik etmek için her yöneticiye bir masa verilmekten vazgeçilmiş. Daha fazla sosyal ortamlar yaratılmış, kafeteryalar büyütülmüş, oyun alanları kurulmuş.

180 KİŞİYİ İŞE ALACAKLAR

AvivaSA’nın çalışan sayısı yaklaşık 1.500. Çalışanların yüzde 71’i Y kuşağı, yüzde 66’sı kadın. Üst yönetimde kadın oranı yüzde 33. 2018 yılında ise saha kadroları için 180 kişilik bir alım planlanıyor.

20 YIL SONRA HERKES İŞE GİRİŞTE BES’İ SORACAK

Şirketlerin çalışanlarına sağladıkları faydaların çalışanlarına verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu söyleyen Fırat Kuruca, “Bugün birçok şirket çalışanlarına bireysel emeklilik yapılıyor. Bireysel emeklilik sağlanan pek çok yan faydanın en tepesinde. İşe girişte insanlar artık ‘bireysel emekliliğiniz var mı’ diye de sormaya başladılar. 20 sene sonra herkes ‘bireysel emekliliğiniz yok mu, niye yok’ diye soracak. Zaman içinde toplumsal bir beklenti olacak” diyor.