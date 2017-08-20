Yeni bürosunun masrafları tepki çekti

ESKİ cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un yeni bürosunun astronomik döşeme masrafı Alman vergi mükelleflerini fena kızdırdı. Spiegel dergisinin haberine göre Gauck başkent Berlin’de Federal Meclise ait binada 197 metre kare büyüklüğünde yeni bir büroya yerleşiyor. Dokuz odalı büro, pahalı mobilyalarla döşenirken, danışmanlar ekibinin de yüksek maaşı tepkilere yol açtı. Büronun bulunduğu katta tuvalet olmasına rağmen, özel bir tuvalet yapılması da eleştiriler arasında. Binada güvenlik varken, Cumhurbaşkanlığı bürosunda Federal Asayiş Şubesi polisleri için de bir oda ayrıldı. Büronun mobilya ve döşeme masrafının 52 bin euro tuttuğu belirtildi. 35 bin euroluk mobilya alındığına işaret edildi. Danışmanları da ayda 10 bin ile 8 bin euro arasında maaş alacak. Gauck özel kalem müdürü ve yardımcısının yanında bir özel danışman ve sekreter daha aldı.

YILLIK MASRAFI 385 BİN EURO

Eski cumhurbaşkanları yılda 250 bin euro maaş alıyor. Gauck’un maaşına büro çalışanları ve özel şoförünün maaşları da eklendiğinde yıllık masraf 385 bin euroya çıkıyor. Eski cumhurbaşkanının masrafı için yılda 300 bin euro öngörülüyor. Tüm bu masraflar vergi mükelleflerinin ödediği cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Son olarak eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff’un yılda 250 bin euro maaş almasına rağmen, Türk moda şirketine danışmanlık yapması tartışmalara yol açmıştı. Anayasa hukukçuları eski cumhurbaşkanlarının tam maaş almasını eleştirdi ve bu maaşta kesintiye gidilmesini talep etti.