YDS adayları dikkat! Sınav kitapçıkları ne zaman yayınlanacak?

YDS adaylarının merakla beklediği soru kitapçıkları ve kendi cevap anahtarları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. YDS’ye giren adaylar, sınav kitapçıklarının görüntülerini ve sınav kitapçıklarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını, sınav soruları ve soruların doğru cevaplarını, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden inceleyebilir. Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları 10 gün süreyle adayların erişimine açık olacak.

HAM PUANLARI DA GÖSTERİLİYOR

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görüntüleyebilecek. ÖSYM’nin açıklamasına göre sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.