Şehir hastaneleri ‘HYRRT’ kapısı açtı

BİLKENT Üniversitesi Vakfı’na ait Bilkent Holding’e bağlı Tepe Servis ve Yönetim A.Ş., 2-3 yıl önce Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nin temizlik işlerini üstlendi. Şirket, Türkiye’de son yıllarda gündeme gelen şehir hastaneleri projelerini de dikkate alıp, yurt dışındaki örnekleri de inceledi.

Ardından şehir hastanelerinde talip olacağı işin adını koydu:

- HYRRT...

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evren Tüfekçioğlu, bunun açılımını şöyle yaptı:

- Hasta Yönlenlendirme, Resepsiyon, Refakat, Taşıma.

Ardından Murat Çeçen’in ortak olduğu şirketin işlettiği Mersin, Rönesans İnşaat’ın yapıp işlettiği Yozgat ve Akfen’in yapıp işlettiği Isparta şehir hastanelerinin medikal olmayan hizmetlerinin ihalesine girildi. Böylece Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.’nin gündeme getirdiği “HYRRT” rumuzlu iş kolu, şehir hastaneleriyle birlikte devreye girmiş oldu.

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Canan Çakmakçı, şehir hastanelerinde yaptıkları işleri şöyle tanımladı:

- Biz şehir hastanelerinde medikal olmayan taraftayız. Temizlik, hastane içinde hasta taşıma, yönlendirme, refakat, çamaşır, atık yönetimi ve yemek hizmeti verebiliyoruz.

Hastane başına 2’şer milyon lira ekipman yatırımı yaptıklarını belirtti:

- Örneğin, hastane içinde hasta transferi için golf arabaları kullanıyoruz.

Şehir hastanelerindeki personel ihtiyacının bir bölümünü eski devlet hastanesi çalışanlarından karşıladıklarını kaydetti:

- Şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte kapanan devlet hastanesi personeline teklif yapıyoruz. Bizim ihtiyacımız ile söz konusu personelin beklentisi uyuşursa birlikte çalışıyoruz.

Evren Tüfekçioğlu, Isparta’dan örnek verdi:

- Isparta’daki personelimizin yüzde 30’u kapanan devlet hastanesinin eski çalışanlarından oluşuyor.

Çakmakçı, bir şehir hastanesinin işlerini yüzde 20 büyüttüğünü vurguladı:

- Türkiye pazarı çok büyük ama HYRRT’yi yurt dışına da “hizmet ihracatı” olarak götürebiliriz.

“HYRRT”, hizmet ihracatında yeni bir kapı açar mı?

GÖKDELEN CAMI TEMİZLEYEN ‘DAĞCI’ KUYRUĞU VAR

CANAN Çakmakçı, 5.5 yılı Bilkent CyberPark’ta olmak üzere 10 yılı teknopark yöneticiliği sonrasında Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenince gökdelenlerin önünden geçerken kendi kendine sorar oldu:

- Bina çok güzel görünüyor ama dış cam temizliği nasıl yapılır acaba?

Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Miktat Kuzhan, dış cephe temizleme asansörü kullanılamayan binalardaki yöntemi anlattı:

- Bazı üniversitelerin dağcılık kulüpleri var. Kulüplerdeki dağcı gençlerden zor binaların dış cephe temizliğinde yararlanıyoruz.

Zaman zaman dağcı genç bulma konusunda sıra oluştuğunu belirtti:

- Dağcı üniversiteliler gökdelen dış cephe temizliği için günde 350-750 lira yevmiye alır.

2 MİLYON KİŞİ TEMİZLİK YAPIYOR

TEPE Servis ve Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Miktat Kuzhan, Türkiye’deki temizlik şirketi sayısının 1700 olduğunu belirtti:

- Bu şirketlere bağlı 700-800 bin personel var. Evlere bireysel gidenler dahil temizlik sektöründe istihdam 2 milyonu aşıyor.





ARTIK AKIL TERİ DAHA KUTSAL

KEŞANLI Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı Ahmet Eler aradı:

- Bu yılki “Keşan Ekonomi Forumu”nun konusu “Ekonominin Nefesi: Yenilik”. Foruma mutlaka bekliyoruz.

Prof. Deniz Gökçe ve Eler’le birlikte Keşan’a gittik. Foruma Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, Mercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Mercan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.

Batu Aksoy, Sami Altınkaya’nın yönettiği forumda Singapur’daki Endüstriyel Park modelini anlatıp, ekledi:

- Biz bu modeli Türkiye’de uygulamaya talibiz.

Mehmet Müezzinoğlu, “Ara” yerine “Aranan eleman” kavramının öne çıkmasına dönük şu mesajları verdi:

- Sakin, sessiz, uslu çocuktan gurur duyan annelerimiz var. Bunun değişmesi için zihniyet devrimi gerekiyor.

Ülkemizde “alın teri”nin kutsal sayıldığını anımsattı:

- Oysa artık “akıl teri” daha kutsal.





UYGARLIĞIN, İLERLEMENİN TEMELİ AİLE YAŞAMIDIR

SOYADI kanununun çıktığı günlerdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa’nın soyadını belirledi:

- İnönü’de zafer kazandın. Soyadın İnönü olsun. Yalnız bu soyadı senden itibaren başlayacak.

Atatürk, ailenin diğer fertleri için de formül buldu:

- Ailenin senden önceki fertlerinin soyadı da Temelli olsun. İnönü ile Temelli, birbirine komuşu beldelerdir.

İsmet İnönü’nün amcasının oğlu Tevfik Temelli, Malatya’da Belediye Başkanlığı yaptı. Sonra onun oğlu Turgut Temelli de Malatya’nın önde gelen belediye başkanları arasında yerini aldı.

Geçenlerde bir nikah davetiyesi geldi. Davet sahibi Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya’nın eski belediye başkanlarından Turgut Temelli’nin oğlu Tevfik Temelli idi. Dedesinin adını taşıyan Tevfik Temelli, oğlu Turgut Temelli’nin hayatını Banu İleri ile birleştirdiği nikaha davet ediyordu.

Davetiyenin kapağında Atatürk’ün portresi ve şu sözleri vardı:

- Uygarlığın, ilerlemenin ve güçlülüğün temeli aile yaşamıdır.