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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
06.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Buruk çeyrek final

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Kupakolik koçumuz Obradovic normal sezonu Unicaja Malaga yenilgisiyle sıralamada ikinci olarak kaparken tadımız kaçtı.

Düşük tempolu, keçi boynuzu tadındaki son provada, defteri çoktan kapamış Malaga’nın umursamazlığı konsantrasyonumuzu olumsuz etkiledi. Fenerbahçe vasat düzen takımı rakibi karşısında tüm repertuarını denemek istedi ama başta acemi top kayıplarıyla beklenmedik şekilde geri düştü. Koç bütün takımı rotasyona sokup silkeleyerek durumu düzelmek istedi. Oyun kurucuların döküldüğü akşamda, sayı bulma tutukluğu içerisinde, momentumu toparlayamadan, ilk yarıda 11 sayı farkla geri düştük.

SAYI BULMAKTA ZORLANDIK

Çift uzunlu ideal beşiyle odadan dönen Fenerbahçe, ön alandaki baskıyla pekiştirdiği sert savunmasıyla beklenen reaksiyonu verdi ama rakibin alan savunmasına kolay gedik bulamadık. Geceyi eline almış rakip, gecenin sayı adamı Nedovic’le geri adım atmadı. Vurup geçecek seriler atamadan panik içerisinde top kaybetmeyi sürdürdük. Neyse ki son çeyrekte ise Nunnally ve Sloukas mükemmel üçlüklerle agresif Fenerbahçe ruhunu geri çağırarak işin rengini değiştirdiler.13-0’lık seriyle maçı kırarak, karşılıklı hatalarla geceyi uzatmaya taşıdık. Son 5 dakikada onlar atıp biz demir dövünce, top kayıplarımız sezon tavanı yaparak 21’e ulaşırken, çeyrek finale giderayak evimizde soğuk duş aldık. Şimdi çeyrek final için rakibi bekliyoruz.

 

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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