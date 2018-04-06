Buruk çeyrek final
Kupakolik koçumuz Obradovic normal sezonu Unicaja Malaga yenilgisiyle sıralamada ikinci olarak kaparken tadımız kaçtı.
Düşük tempolu, keçi boynuzu tadındaki son provada, defteri çoktan kapamış Malaga’nın umursamazlığı konsantrasyonumuzu olumsuz etkiledi. Fenerbahçe vasat düzen takımı rakibi karşısında tüm repertuarını denemek istedi ama başta acemi top kayıplarıyla beklenmedik şekilde geri düştü. Koç bütün takımı rotasyona sokup silkeleyerek durumu düzelmek istedi. Oyun kurucuların döküldüğü akşamda, sayı bulma tutukluğu içerisinde, momentumu toparlayamadan, ilk yarıda 11 sayı farkla geri düştük.
SAYI BULMAKTA ZORLANDIK
Çift uzunlu ideal beşiyle odadan dönen Fenerbahçe, ön alandaki baskıyla pekiştirdiği sert savunmasıyla beklenen reaksiyonu verdi ama rakibin alan savunmasına kolay gedik bulamadık. Geceyi eline almış rakip, gecenin sayı adamı Nedovic’le geri adım atmadı. Vurup geçecek seriler atamadan panik içerisinde top kaybetmeyi sürdürdük. Neyse ki son çeyrekte ise Nunnally ve Sloukas mükemmel üçlüklerle agresif Fenerbahçe ruhunu geri çağırarak işin rengini değiştirdiler.13-0’lık seriyle maçı kırarak, karşılıklı hatalarla geceyi uzatmaya taşıdık. Son 5 dakikada onlar atıp biz demir dövünce, top kayıplarımız sezon tavanı yaparak 21’e ulaşırken, çeyrek finale giderayak evimizde soğuk duş aldık. Şimdi çeyrek final için rakibi bekliyoruz.
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