İstanbul’da dağıtır

Fiziken ve ruhen maça hiç iyi başlamadı. En azından ruhsal bir uyum olmalıydı zira ilk 11’in 9’u geçen sezonun personeliydi. Yavaş oynayan, pas ağı kuramayan ve rakibin baskısına cevap veremeyen Başakşehir’in yediği gol karakterine yakışmayan, ayıp bir goldü. Cengiz Ünder, Roma’ya gitti peki ya Visca? İlk 45’te, “Ben de gitmek istiyorum” mesajını yönetimin gözüne sokmak ister gibiydi.

BABACAN’A ‘TEHDİT’ LAZIM

Yeni sezon için kendisine Napoli’yi modelleyen Avcı, kuvvetle muhtemeldir ki oyuncularına, “Bırakın Napoli’yi, bana geçen sezonki Başakşehir’i geri verin” demiştir. Kaybedecek bir şeyi olmamasının da tesiriyle, daha ısırgan, topa daha çok hükmeden bir Başakşehir olunca, üst üste goller geldi. Brugge’ün 2. devreye “İşi bitirdim” duygusuyla çıkması da Avcı’nın işini kolaylaştırdı. 2-2’den sonra dağılan rakip karşısında galibiyet kaçınılmazdı ancak Volkan Babacan, istemedi! Kadroyu derinleştiren Avcı, Babacan’ı da tehdit edecek bir kaleci almalıdır zira geçen sezonun 2. devresinden beri düşüşte. 2. devredeki oyun İstanbul’da sürerse, Başakşehir, Brugge’ü dağıtıp, eler.