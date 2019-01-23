Eşim beni sürekli evden kovuyor

Eşimle evlendiğimizden beri evimizde kavga eksik olmuyor. Her kavganın sonunda beni evden kovuyor. Ben ise evliliğimi kurtarmak istiyorum.
Merhaba Güzin Abla, 2014 yılında eşimi bizim memlekette askerlik yaparken tanıdım. 2016 yılında ise Facebook’ta görüşmeye başladık. Farklı şehirlerde oturuyorduk, konuşmaya başladıktan iki ay sonra söz kestik. 9 ay sonra da evlendik.
Daha 19 yaşındaydım evlendiğimde... Kayınvalidem tarafından hiçbir zaman sevilmedim.
Evliliğimizin ilk ayları daha da romantik geçmesi gerekirken bizim evde kavga eksik olmuyordu.
Evliliğimizin 5’inci ayında kayınpederim onlarla yaşamamızı teklif etti, biz de kabul ettik.
1 yıl boyunca kayınvalidemle aynı evde kaldım. Bu sürede eşimle birçok kez boşanmanın eşiğinden döndük. Beni her seferinde evden kovdu.
Ailesi hep boşanmamızı istedi. Yine de onlara karşı saygımı korudum.
Ben ailemden uzakta, İstanbul’da yaşıyorum. Bu yüzden haftada 2-3 kez annemle telefonda 1 saate yakın konuşuruz. Ama eşim bu durumdan da çok rahatsızlık duyuyor.
Evliliğimizin ilk zamanlarında annem zor durumda kalınca benden bir miktar para istemişti, veremedim.
Buna rağmen bu eşimi rahatsız etti. Ama kendisi defalarca babasına para yardımında bulundu. Ayrıca benim eski çocukluk arkadaşım sürekli rüyalarıma girip benden “neden evlendin” diye hesap soruyordu. Sonrasında sosyal medyadan bana ulaşmaya çalıştığını fark ettim.
Bir ara memlekete gittiğimde arkadaşlarla toplanmıştık ve o kişi de oradaydı. Benimle yakınlık kurmaya çalıştı ama ben tersledim.
O günün akşamında uzun bir yazı yazdım ama kimseye göndermedim. Ancak yazı telefonumda kalmış.
İstanbul’a geldiğimde eşim o yazıyı gördü ve beni ailemin yanına gönderip boşanmak istediğini söyledi. Bu olay üzerine 2 hafta ayrı kaldık, sonra eşim beni arayıp “biletini aldım, geliyorsun” dedi. O kişiyle de yüzleştirdi beni ve eşimle barıştık. 1 ay sonra eşimin telefonunda internetten bir kadına görüşmek istediğini belirten bir mesaj yakaladım; “Evet yaptım” dedi. Boşanmak istediğimi söyledim. Özür diledi, sonra da “aynısını sen de bana yaptın, kızmaya hakkın yok” dedi.
Şu anda kayınvalidemin evinden ayrılıyoruz. 2 ay kendi evimizde deneyeceğiz, eğer bir değişiklik olmazsa boşanmayı düşünüyoruz.
Ama ben boşanmak istemiyorum. Çünkü bir yuvayı kurmak çok zor ama yıkması çok kolay. Gurursuz muyum, bilmiyorum... Ben sadece eşimin benim aileme karşı biraz daha yumuşak olmasını istiyorum.
Ben onun ailesine nasıl davranıyorsam aynı hassasiyeti de kendi aileme karşı bekliyorum.
◊ Rumuz: Ne yapmalıyım?
YANIT
Sevgili kızım yuvayı kurmak zor ama yıkmak kolay diyorsun da, senin yuvan sürekli yıkılmak üzere, sallanıp duruyor zaten. Sen buna yuva mı diyorsun? Aileleri ise boş yere sorun yapıyorsun. Sorun senin eşinde...
Aileler ne yaparlarsa yapsın, eşler birbirlerine destek olup, yuvayı sağlam tutarlarsa, hiçbir şey olmaz.
Ama senin eşin seni her fırsatta evden kovuyor, sonra pişman olup geri çağırıyor.
Gurursuz muyum diyorsun ya... Evet kızım, ne yazık ki buna hayır diyemeyeceğim. Bütün bunları hani bir çocuğun olsaydı, onun uğruna çekiyorum deseydin, hadi neyse ama o da yok. Ve aman hemen olmasın da...
Bir başkasını rüyanda görmen de zaten eşinden beklediğin ilgiyi, sevgiyi görememenden kaynaklanıyor. Ama her şeye rağmen boşanmak istemiyorsan, birlikte ayrı bir eve taşınıp, gerçekten 2 ay deneyebilirsiniz.
Umarım bir şeyler değişir ve mutlu olabilirsin artık.
Ama olmuyorsa, inat etmemelisin.
Eşim beni sürekli evden kovuyor
Eşimle evlendiğimizden beri evimizde kavga eksik olmuyor. Her kavganın sonunda beni evden kovuyor. Ben ise evliliğimi kurtarmak istiyorum.
Merhaba Güzin Abla, 2014 yılında eşimi bizim memlekette askerlik yaparken tanıdım. 2016 yılında ise Facebook’ta görüşmeye başladık. Farklı şehirlerde oturuyorduk, konuşmaya başladıktan iki ay sonra söz kestik. 9 ay sonra da evlendik.
Daha 19 yaşındaydım evlendiğimde... Kayınvalidem tarafından hiçbir zaman sevilmedim.
Evliliğimizin ilk ayları daha da romantik geçmesi gerekirken bizim evde kavga eksik olmuyordu.
Evliliğimizin 5’inci ayında kayınpederim onlarla yaşamamızı teklif etti, biz de kabul ettik.
1 yıl boyunca kayınvalidemle aynı evde kaldım. Bu sürede eşimle birçok kez boşanmanın eşiğinden döndük. Beni her seferinde evden kovdu.
Ailesi hep boşanmamızı istedi. Yine de onlara karşı saygımı korudum.
Ben ailemden uzakta, İstanbul’da yaşıyorum. Bu yüzden haftada 2-3 kez annemle telefonda 1 saate yakın konuşuruz. Ama eşim bu durumdan da çok rahatsızlık duyuyor.
Evliliğimizin ilk zamanlarında annem zor durumda kalınca benden bir miktar para istemişti, veremedim.
Buna rağmen bu eşimi rahatsız etti. Ama kendisi defalarca babasına para yardımında bulundu. Ayrıca benim eski çocukluk arkadaşım sürekli rüyalarıma girip benden “neden evlendin” diye hesap soruyordu. Sonrasında sosyal medyadan bana ulaşmaya çalıştığını fark ettim.
Bir ara memlekete gittiğimde arkadaşlarla toplanmıştık ve o kişi de oradaydı. Benimle yakınlık kurmaya çalıştı ama ben tersledim.
O günün akşamında uzun bir yazı yazdım ama kimseye göndermedim. Ancak yazı telefonumda kalmış.
İstanbul’a geldiğimde eşim o yazıyı gördü ve beni ailemin yanına gönderip boşanmak istediğini söyledi. Bu olay üzerine 2 hafta ayrı kaldık, sonra eşim beni arayıp “biletini aldım, geliyorsun” dedi. O kişiyle de yüzleştirdi beni ve eşimle barıştık. 1 ay sonra eşimin telefonunda internetten bir kadına görüşmek istediğini belirten bir mesaj yakaladım; “Evet yaptım” dedi. Boşanmak istediğimi söyledim. Özür diledi, sonra da “aynısını sen de bana yaptın, kızmaya hakkın yok” dedi.
Şu anda kayınvalidemin evinden ayrılıyoruz. 2 ay kendi evimizde deneyeceğiz, eğer bir değişiklik olmazsa boşanmayı düşünüyoruz.
Ama ben boşanmak istemiyorum. Çünkü bir yuvayı kurmak çok zor ama yıkması çok kolay. Gurursuz muyum, bilmiyorum... Ben sadece eşimin benim aileme karşı biraz daha yumuşak olmasını istiyorum.
Ben onun ailesine nasıl davranıyorsam aynı hassasiyeti de kendi aileme karşı bekliyorum.
◊ Rumuz: Ne yapmalıyım?
YANIT
Sevgili kızım yuvayı kurmak zor ama yıkmak kolay diyorsun da, senin yuvan sürekli yıkılmak üzere, sallanıp duruyor zaten. Sen buna yuva mı diyorsun? Aileleri ise boş yere sorun yapıyorsun. Sorun senin eşinde...
Aileler ne yaparlarsa yapsın, eşler birbirlerine destek olup, yuvayı sağlam tutarlarsa, hiçbir şey olmaz.
Ama senin eşin seni her fırsatta evden kovuyor, sonra pişman olup geri çağırıyor.
Gurursuz muyum diyorsun ya... Evet kızım, ne yazık ki buna hayır diyemeyeceğim. Bütün bunları hani bir çocuğun olsaydı, onun uğruna çekiyorum deseydin, hadi neyse ama o da yok. Ve aman hemen olmasın da...
Bir başkasını rüyanda görmen de zaten eşinden beklediğin ilgiyi, sevgiyi görememenden kaynaklanıyor. Ama her şeye rağmen boşanmak istemiyorsan, birlikte ayrı bir eve taşınıp, gerçekten 2 ay deneyebilirsiniz.
Umarım bir şeyler değişir ve mutlu olabilirsin artık.
Ama olmuyorsa, inat etmemelisin.