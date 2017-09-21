Yaralı teröristleri İstanbul'da tedavi etmişler!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan örgüt üyelerinin İstanbul'a getirilerek tedavi ettirildikleri bilgisini aldı. Yapılan çalışmada, hedef kişilerin yaralı örgüt üyelerini İstanbul'da anlaştıkları doktorlara tedavi ve ameliyatlarını yaptırdıkları belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri 10 ilçede 13 adrese girdi. 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.