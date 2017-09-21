Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Yaralı teröristleri İstanbul'da tedavi etmişler!

    Yaralı teröristleri İstanbul'da tedavi etmişler!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    21.09.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 11:39

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan PKK'lıları İstanbul'da anlaştıkları doktorlara tedavi ve ameliyat ettiren 10 PKK'lıyı gözaltına aldı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan örgüt üyelerinin İstanbul'a getirilerek tedavi ettirildikleri bilgisini aldı. Yapılan çalışmada, hedef kişilerin yaralı örgüt üyelerini İstanbul'da anlaştıkları doktorlara tedavi ve ameliyatlarını yaptırdıkları belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri 10 ilçede 13 adrese girdi. 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: PKK , terörist , Tedavi , istanbul , Operasyon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri