Yanlış ders seçince...

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden bu yıl mezun olması gereken Aysel Uysal, danışman hocasının son yıl ders dilekçesine seçmeli ders eklemesi gerekirken fazladan üniversite seçmeli ders eklemesi nedeniyle mezuniyet için gerekli krediyi alamayınca mezun olamadığını iddia etti.

ALES ve YDS’den gerekli puanları sağlayıp mülakattan 100 alarak İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na kabul edildiğini söyleyen Aysel Uysal, mezuniyet koşulunu sağlayamadığı için yüksek lisans kayıt hakkını kaybettiğı kaybettiğini iddia ediliyor.

Okulu da bir dönem uzayan Aysel Uysal, üniversiteden geçerli bir sonuç alamadığı takdirde yasal yollara başvuracağını ifade etti.

MEZUN GÖZÜKMÜYORSUNUZ DEDİLER

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak için diplomasını almaya giderken mezun olamadığını öğrendiğini belirten Aysel Uysal, "Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. 4 yıldır hem okuyorum, hem çalışıyorum. Aynı zamanda Erasmus yurtdışı programını kullandım ve 4.00 ortalamayla döndüm. Bugüne kadar hiç alttan dersim olmadı. Hiçbir dersten başarısız olmadım. Erasmus’la birlikte bütün çalışmalarımı kadın çalışmalarına yönlendirdim. Çünkü kendimi bulduğum alan burasıydı ve bu alanda ilerlemek istedim. Bu yüzden son 2 yıldır bütün çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. Bu çalışmalarımın arasında hem çalışıp, hem okurken yüksek lisans için gerekli ALES, YDS sınavlarına hazırlandım. İstanbul Üniversitesi mülakatına gittim, mülakattan 100 aldım ve İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na kabul edildim. Benim için her şey çok güzeldi çünkü gerçekten hayallerime bir adım atmıştım ve asıl yapmak istediğim iş buydu. Kayıt için okula diplomamı almaya geldiğimde öğrendim durumu. Öğrenci İşleri’ni aradım diplomam hazır mı diye. ’Siz mezun olamıyorsunuz zaten’ dedi. ’Nasıl?’ dedim. ’Burada mezun gözükmüyorsunuz’ dedi. Danışman hocama ulaşamadım zaten. Kendisi tatildeymiş. Bölüm sekreteri vasıtasıyla kendisine ulaştım. ’Hocam böyle bir durum olduğunu söylüyorlar. Bugüne kadar hiçbir dersten başarısız olmadım. Mezuniyetimle ilgili hiçbir problem olmadığını söylemiştiniz. Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok demiştiniz. Hatta derslerimi de birlikte seçtik. Nasıl böyle bir şey olur?’ dediğimde ’Ben sorunu bilmiyorum Aysel. Mezun edilebilir linki gelmediği için ben edemiyorum. Öğrenci İşleri’ni ara tekrar, oradan öğren’ dedi. Öğrenci İşleri’ni tekrar aradığımda ’Bak burada eksik dersin var’ dediler. Ben mezuniyet koşulu için gerekli olan 240 krediyi 2 kredi fazlayla sağlamış durumdayım zaten" dedi.

DANIŞMANIM KREDİMİ TAMAMLADIĞIMI SÖYLEDİ

Danışmanının kendisine mezun olmak için gerekli krediye tamamladığını söylediğini ifade eden Aysel Uysal, "Bizim bir bölüm içi seçmeli dersimiz, bir de üniversite seçmeli dersimiz var. Bölüm içi seçmeli dersimin eksik, onun yerine fazladan 2 tane üniversite seçmeli dersi aldığımı öğrendim ben. Son dönem bütün sınıf arkadaşlarım 3 tane seçmeli ders alırken bana 2 tane verdi kendisi. ’Senin zaten seçmeli dersin bitmiş’ dedi. Ben de Erasmus’ta çok ders aldığım için oradan bitmiş olduğunu düşündüm. Çünkü totalde kredime baktığım zaman zaten 2 kredi de aşmıştım. Yani mezuniyet için eksik bir durum söz konusu değildi. Bu durumu öğrendiğimde tekrar bölüm sekreteri vasıtasıyla danışman hocama ulaştım. Zaten birkaç gün sessizliğini korudu, hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. Bu arada benim 10 günüm kalmıştı yüksek lisans kaydı için. Durumun aciliyetini söyledim, çünkü diploma almam gerekiyordu. Birkaç gün sonra kendisi bana ulaştığında ’Ben de şu anda bir çözüm düşünüyorum açıkçası. Aklıma gelen tek şey fazla aldığın ders ile eksik aldığın dersin değiştirilmesi için dilekçe verebilirsin yönetim kuruluna’ dedi. Çünkü zorunlu ders olmadığı için böyle bir şey yapılabilir dedi. Ben de son bir şans olarak onu denedim. Dilekçeyi verdim, sonrasında kurulun toplanacağını söylediler. Aynı gün bölüm başkanımızla da görüştüm kendisi de şaşırdı nasıl böyle bir hata olabilir diye. ’Sen haklısın, ben dilekçeni onaylayıp kurula gönderebilirim. Son merci ben değilim’ dedi. Son dönem zaten bizim mezuniyet hesaplarımız yapılarak sisteme giriliyor ve bizim zaten siteme girme yetkimiz yok. Ders ekleme ve çıkarma haftasında bizim danışmanımız mezuniyet durumumuza göre ders ekleyip çıkarabiliyor. Son dönem alttan ders alan arkadaşlarım 40 krediye kadar ders alabilirken ben 25 kredi aldım çünkü benim zaten kredimi tamamladığımı söyledi danışmanım. Ben dilekçemin kurulda reddedildiğini öğrendim. Ben de yüksek lisans için hiçbir şansım kalmadı madem o zaman yasal süreç başlatmak istiyorum çünkü kendimi burada hatalı olarak görmüyorum. Şimdiye kadar hiçbir dersten başarısız olmadım. Seçmeli derslerimin de bittiğini danışmanım söylemişti zaten. Telefonda konuşurken de sanki ben o dersi görmemişim gibi oldu olay. Herkes durumun farkında ama kimse bir şey yapmıyor gibi oldu. Ben de ardından kurula gönderilip red kararı alan dilekçemi almak istedim. Çünkü avukatımla görüşüp yasal işlem başlatacağım. Dekanlık yazı işlerinden de dilekçemin kurula hiç gönderilmediğini öğrendim. Danışman yorumu düşülerek red edildiğini öğrendim" diye konuştu.

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