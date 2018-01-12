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Windows güncellendikçe bilgisayarınız yavaşlayacak!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:40 | Son Güncelleme:

Microsoft yaptığı açıklamada yayınlayacağı yeni yamalarının eski PC'leri yavaşlatacağını duyurdu!

Meltdown ve Spectre bellek açıklarının yamalarının bilgisayarlarda yavaşlığa sebep olacağı en baştan biliniyordu, peki performanstaki düşüş ne kadar kötü olacak? Microsoft gerçekleştirdiği birkaç benchmark testi ardından sonucu açıkladı. Meltdown ve Spectre birinci varyantın "minimal performans etkisi" olduğunu söyleyen şirket, Spectre'in ikinci varyantı için hazırlanan yamanın 2015 ve öncesine ait sistemlerde gözle görülür performans düşüşüne sebep olacağını açıkladı.

Eğer 6'ncı nesil veya daha yeni bir Intel Core işlemciniz varsa, performansınıza "tek haneli" bir yüzdede düşüş göreceksiniz, bu da bir çok kullanıcı için fark edilemeyecek bir miktar. Ancak eğer 4'üncü nesil veya öncesi bir işlemciye sahipseniz "daha ciddi yavaşlamalar" ile yüzleşeceksiniz.

Yeni sistemlerde bulunan bazı önlemler, yeni çalışma teknikleri donanımların genel olarak daha güçlü olması performanstaki düşüşü azaltıyor. Ayrıca Windows 10'un bellek ve kernel bellek arasındaki geçişlerde kullanılan eski tekniklerden kurtulması sayesinde eski Windows'lara göre daha az bir performans etkisi oluşuyor.

Bilgisayarlarınızı sadece web taramak için kullanıyorsanız pek bir sıkıntı yaşamayacaksınız, ancak PC'lerini iş ve oyun için kullanan ve her damla performansa önem veren kullanıcılar, eğer sistemleri yeni değilse aradaki farkı hissedecek.

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Etiketler: işletim sistemi
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