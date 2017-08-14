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    Windows 10'un yeni sürümü yayınlandı!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:21Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:21

    Microsoft, çok güçlü PC'lere yönelik özel Windows 10 Pro sürümünü resmi olarak ortaya çıkardı!

    Microsoft, workstation donanımına sahip güçlü PC'lere yönelik Windows 10 Pro for Workstations'ı duyurdu.

    Daha önce sızan işletim sistemi, beklenen büyük güncelleme Fall Creators Update ile beraber piyasada olacak ve Intel Xeon veya AMD Opteron işlemcilerle çalışacak. Şu anki iki işlemci kısıtlamasına karşın Windows 10 Pro for WorkStation, dörde kadar işlemciyi destekleyecek.

    İşletim sistemi aynı zamanda çok büyük hacimli verileri yönetmeye izin veren, veri bozulmasına karşı hata toleransı sunan ReFS dosya sistemine geçiş yapıyor. Kulağa hoş gelen diğer geliştirmeler arasında kalıcı bellek desteği var: NVDIMM-N modülleri, talepkar uygulamalar için çok yüksek hızda okuma ve yazma sunacak. SMB Direct adlı yeni özellik ise ağ üzerinde çok daha hızlı dosya paylaşmaya izin verecek ve işlemciye daha az yüklenecek.

    Microsoft, bir blog gönderisinde yeni işletim sisteminin "sunucu seviyesinde PC donanımını desteklediğini ve yoğun iş yükü hesabını karşılamak üzere geliştirildiğini" söyledi. Windows 10 Pro for Workstations'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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    Etiketler: microsoft , windows 10 pro , işletim sistemi
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