Windows 10 S işletim sistemini artık herkes kullanabiliyor! İndirin...

Surface Laptop veya Asus'un öğrenci laptop'ları gibi yalnızca belirli cihazlara yüklenebilen Windows 10 S, artık belirli koşullar altında birçok PC'ye yüklenebiliyor.

Windows 10 S'i kullanmanın veya denemenin yeni ilk şartı, bir Windows Insider olmak. Bunu hızla halledebildiğiniz için önemli bir engel değil. Asıl engel ise Windows 10 Pro veya Enterprise ile çalışan bir PC'niz olması. Windows 10 Home kullanıcıları, Windows 10 S'i deneyemiyor.

Microsoft'un Insider kanalından indirilen çoğu Windows 10 betasında olduğu gibi, bu sürümü kurmadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Windows Blog'da yer alan yeni gönderiye göre Windows 10 S, "Windows Store'da ihtiyaç duyduğu her şeyi bulabilenler ve güvenli Windows Store uygulamalarıyla huzur içinde yaşamayı isteyenler için ideal."

Microsoft, son günlerde Windows 10 S'i sunduğu cihaz sayısını giderek artırıyor. Son olarak Surface Pro 4 sahiplerine Windows 10 Pro'dan Windows 10 S'e geçiş yolu açılmıştı.



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