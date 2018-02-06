WhatsApp'a sticker mağazası geliyor

SMS ile mesajlaşmayı resmen tarihine gömen WhatsApp giderek büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güncelleme ile YouTube desteğine kavuşan WhatsApp şimdi ise çıkartma mağazası özelliği üzerinde çalışıyor. Henüz beta sürümünde olan bu mağazanın özellikleri test edilmeye başlandı. Bu mağaza Facebook Messenger ve Telegram mesajlaşma uygulanmalarında bulunanlara benzeyecek.

Bu mağazadaki çıkartmaların ve animasyonların kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağı düşünülüyor. İlk aşamada yalnızca 6 adet olacak çıkartmalar, emojilerden sıkılan kullanıcılar için bir alternatif olacak. Bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.